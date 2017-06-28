Вложить деньги в небоскреб и «Холдоми» предложили корейским бизнесменам в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт предложил южнокорейским инвесторам вложить деньги в развитие горнолыжного комплекса «Холдоми» (Солнечный район) и строительство первого хабаровского небоскреба, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В краевой столице начались встречи в рамках Дня корейского инвестора. В Хабаровск приехали бизнесмены из Южной Кореи, которые планируют реализовывать проекты на Дальнем Востоке России. В среду утром полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел переговоры с руководством компании LS Networks — подразделения концерна LG. На встрече присутствовали глава минвостокразвития Александр Галушка, а также губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и его приморский коллега Владимир Миклушевский.

LS Networks уже реализует несколько проектов на Дальнем Востоке России. В частности, компания поставляет и монтирует оборудование для хабаровской мусороперерабатывающей станции «Южная», которую планируют сдать в третьем квартале 2017 года.

Компания также занимается коммерческой недвижимостью и туристической инфраструктурой. В планах инвестора — строительство полей для гольфа и гостиниц.

Губернатор Вячеслав Шпорт предложил руководству LS Networks принять участие в развитии горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе. На курорте собираются увеличить протяженность трасс, модернизировать подъемник, построить кафе и аттракционы. Также в планах — строительство пятизвездочной гостиницы на вершине горы Холдоми.

Инвестиции нужны и для возведения небоскреба «Бриллиант чистой воды» в Хабаровске. Высота здания составит 210 метров, в нем будет 55 надземных и шесть подземных этажей.

Стороны договорились продолжить диалог и подробно обсудить детали проектов.