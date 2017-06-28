Владелец ресторана на ЭКСПО объяснил заоблачные цены в меню

На появившемся в Сети снимке меню этого заведения видно, что самса там стоит 950 тенге, плов «Праздничный» — 3 800 тенге, манты — 3 200 тенге, куырдак — 6 500 тенге, салат «овощи по-домашнему» — 2 800 тенге, полулитровая кружка пива — от 1 200 тенге, 400 мл компота — 1 200 тенге, чайник чая — 1 800 тенге, порция «греческих орехов» к чаю — 1 200 тенге.

27 июня журнал Hommes.kz опубликовал интервью с управляющим сети Palau и ресторана Tay Qazan Рашидом Байбулатовым, который объяснил эти «скромные» расценки.

«Мы позиционируем себя как ресторан высокой казахской кухни, обслуживающий по системе a La Carte. Поэтому изначально подразумевалось, что цены здесь будут соответствующие… Кстати, для ресторана a La Carte цены в Tay Qazan не такие высокие, — заявил Байбулатов. — Наше основное отличие — мы предлагаем гостям только свежеприготовленные блюда. Никаких полуфабрикатов, никаких разогретых блюд. Пока что мы сосредоточились на блюдах национальной кухни, которые, как вы знаете, готовятся от часа до трех. Мы понимаем, что клиенты не могут ждать столько времени, поэтому наши повара постоянно готовят “закваску” — варят мясо, чтобы к приходу гостей осталось только завершить блюдо и подать его с пылу, с жару… Для ресторана Tay Qazan мы заказываем самые качественные продукты. Если это мясо — то отечественный ангус или отборная конина из северных регионов. Если рис для плова, то закупаем особый сорт — лазер, который стоит 1200 тенге за килограмм, в отличие от обычного бараката по 250 тенге за кило». По словам Байбулатова, куырдак в его ресторане готовят из мяса молодого ягненка, которому еще не исполнилось и года, а компот — только из «свежих отборных фруктов и ягод».

Поискав понятие A La Carte в интернете, мы обнаружили, что это означает всего лишь обслуживание по меню — самый распространенный в ресторанах тип обслуживания. Другие типы обслуживания — шведский стол, Prix Fixe (гостю предлагается конкретный набор по установленной цене, обычно без возможности выбора).