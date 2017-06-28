В Минске проходят испытания новейшего трамвая — партия из 23 машин отправится в Санкт-Петербург

И это лишь первая партия техники производства ЗАО Штадлер Минск по подписанному ранее контракту на поставку 23 уникальных машин. В Евразийском экономическом союзе не производят близких по характеристикам к Метелице аналогов — более чем 33-метровый трамвай-гигант готов взять на борт сразу 376 пассажиров.

Метелице и солнцепек, и холода нипочем. Трамвай рассчитан на работу в солидном диапазоне температур от минус 40 до 40 градусов тепла. Позаботились конструкторы и о том, чтобы пассажиры летом не чувствовали себя, как в духовке: трамвай оборудован мощной системой кондиционирования. Он полностью, а не только рядом с дверями, низкопольный, что облегчает не только посадку, но и передвижение по салону. Пять безопасных дверей — вскочившего в последний момент человека точно не зажмет. По всему салону установлена система видеонаблюдения.

Современный трамвай не только собирают на мощностях компании Штадлер Минск в Фаниполе, это полностью отечественная разработка. Даже на официальном международном сайте Штадлера в линейке городского транспорта рядом с англоязычными названиями вроде Tramlink или Tango значится Metelitsa. Причем трамвай был разработан с учетом локальных условий и специально для рынка ЕАЭС, обращает внимание заместитель директора — главный конструктор ЗАО Штадлер Минск Алексей Ковецкий: