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08:27 (мск), источник: RIGMA.INFO

Трамвайно-троллейбусное управление Хабаровска оспорит тариф в 24 рубля

В 2016 году себестоимость проезда в электротранспорте составила 46 рублей.

В Хабаровске с июля планируется повысить тариф на проезд в электротранспорте. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в ХТТУ, краевой комитет по ценам и тарифам утвердил цену на уровне 24 рублей, с чем транспортники категорически не согласны.

— Мы представляли в комитет по ценам и тарифам документы, которые обосновывали ту цену на проезд, которую мы предлагали. Они вычеркнули из документов все, что только можно и все равно цена оказалась на уровне 24 рубля 98 коп. Они ее снизили до 24 рублей. Мы это решение намерены оспаривать, и если понадобится, то через суд, чтобы цену округлили до 25 рублей минимум, — говорит директор ХТТУ Николай Илющенко. — В городе на маршрутах работает 42 трамвая и 24 троллейбуса, и давайте теперь представим, если в один день они не выйдут на работу? Кому хуже будет? В 2016 году себестоимость проезда в электротранспорте составила 46 рублей. То есть мы людей возили фактически бесплатно за 23 рубля.

Транспортники недоумевают, почему сообщение о повышении тарифа на проезд всегда вызывает бурную реакцию общества.

— На коммуналку тарифы растут, жизнь дорожает, и никто не возмущается, — продолжает Николай Илющенко. — Пока мы возим людей по низкому тарифу, у нас нет возможности обновить подвижной состав, увеличить зарплату сотрудникам. А между тем, многие люди возмущаются, почему трамваи и троллейбусы не всегда опрятные, почему в них холодно зимой. Справедливо было бы оставить тариф в 24 рубля, если бы эти 98 копеек нам компенсировали на уровне регионального правительства по субсидии. Тогда проблем бы не возникало.

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