Группа «Газпрома» может продать доли в Bosphorus gas и Akfel Holding

Источник: AP 2017

Газпромбанк (ГПБ) находится в завершающей стадии выхода из компании Promak, которой принадлежит контрольная доля (60%) в двух импортерах российского газа в Турцию — Enerco и Avrasya, рассказали «Ъ» источники, знакомые с ситуацией. Банку в Promak принадлежало 40%, остальная доля у Akfel Holding, которая в конце 2016 года была де-факто национализирована. Сумма сделки, по словам источников «Ъ», могла составить около €40 млн. В ГПБ не предоставили комментариев.



Когда ГПБ и Akfel создавали Promak в 2014 году, внеся в СП свои доли соответственно в Avrasya и Enerco, они договорились о колл-опционе, позволявшем каждой стороне выкупить долю другой в течение двух лет. Тогда представлялось наиболее вероятным, что долю турецких партнеров — контролировавшей Akfel семьи Бальтачи — выкупит российский банк. Параллельно «Газпром» вел переговоры о покупке 50% во входящей в Akfel Holding компании Akfel gas.



У Akfel gas контракт с «Газпромом» на поставку 2,25 млрд кубометров газа в год, у Enerco — на 2,5 млрд млрд кубометров, у Avrasya — на 0,5 млрд. У «Газпрома» также есть 71% акций Bosphorus gaz с контрактом на 2,5 млрд кубометров. Получив 50% в Akfel gas, «Газпром» контролировал бы около 16% турецкого рынка газа, обеспечивая при этом примерно 60% импорта газа в страну.



Но турецкий регулятор так и не согласовал сделку с Akfel gas, а в 2015 году обострение политических отношений РФ и Турции поставило под вопрос целесообразность присутствия «Газпрома» на местном рынке. В 2016 году ГПБ решил продать долю в Promak по опциону, получил разрешение регулятора и первый платеж от Akfel Holding. Но в начале декабря Akfel Holding была национализирована турецким госфондом по страхованию вкладов (TMSF) по подозрению в финансировании организации Фетхуллаха Гюлена (признана в Турции террористической). Это притормозило сделку, ее ход возобновлен только весной, говорят источники «Ъ».

Фактически полноценного свободного рынка газа в Турции как не было, так и нет. Александр Медведев зампред правления «Газпрома», 6 июня

«Газпром» также собирается продать Bosphorus, в начале июня об этом говорил зампред правления монополии Александр Медведев. Покупателем станет местная Sen Group, которой сейчас принадлежат остальные 29% в Bosphorus.

Господин Медведев объяснял, что турецкий рынок теряет привлекательность из-за ослабления лиры и регулируемых тарифов, и сослался на «непредсказуемость».

«Мы видим, какие действия предпринимаются турецкой стороной с другими частными компаниями». По словам собеседников «Ъ», важнейшим фактором стали убытки Bosphorus — около €100 млн в 2016 году.

По итогам этих сделок «Газпром» может полностью уйти с внутреннего рынка Турции, оставшись только экспортером.

Такая конфигурация может усилить переговорную позицию «Газпрома» в спорах по цене на газ, поскольку компания уже не будет прямо заинтересована в сохранении рентабельности сбытового бизнеса. Сейчас «Газпром» находится в арбитраже абсолютно со всеми турецкими клиентами — как с государственной Botas, так и с частными импортерами. Но, по словам источников «Ъ», окончательное решение об уходе «Газпрома» из Турции еще не принято. Более того, в феврале была создана Gazprom Turkey Enerji A.S., учредителем которой, по словам собеседников «Ъ», выступила Gazprom Schweiz.



Компания также подала заявку на лицензию на импорт и экспорт газа. Ряд собеседников «Ъ» полагает, что компании в будущем может быть передана часть объемов газа, которые ранее покупали другие структуры «Газпрома». Другие источники «Ъ» сомневаются в этом, так как считают, что Анкара не позволит существовать компании, полностью принадлежащей «Газпрому», а монополия с подозрением отнесется к потенциальным турецким партнерам.

Проблема и в том, что турецкий рынок, еще три года назад обещавший стать вторым для «Газпрома» по объему продаж после Германии, перешел фактически к стагнации.