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10:07 (мск), источник: КрымPress

Ремонт улицы Козлова в Симферополе обещают завершить к середине июля

В администрации крымской столицы заявляют — ремонт улицы Козлова в Симферополе близится к завершению.

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фотографий

На сегодняшний день мы видим конкретные положительные изменения: практически полностью уложена износостойкая пешеходная плитка, завершены работы по разводке электросетей и оборудованию системы капельного полива, установлены новые опоры троллейбусной сети, люки канализации. Необходимо отметить, что в рамках благоустройства данной территории также предусмотрена установка мультимедийных экранов, озеленение, оборудование зон отдыха и организация системы полива газонов, цветников. Уже проходит процедура по закупке зеленых насаждений. Результатами уже проведенных работ я доволен, — цитирует пресс-служба заместителя главы администрации Симферополя Александра Овиденко. Подрядчик в свою очередь заявляет: реконструкция улицы Козлова идёт в соответствии с графиков. Объект сдать в эксплуатацию планируют к середине июля.

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