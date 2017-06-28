Ремонт улицы Козлова в Симферополе обещают завершить к середине июля

На сегодняшний день мы видим конкретные положительные изменения: практически полностью уложена износостойкая пешеходная плитка, завершены работы по разводке электросетей и оборудованию системы капельного полива, установлены новые опоры троллейбусной сети, люки канализации. Необходимо отметить, что в рамках благоустройства данной территории также предусмотрена установка мультимедийных экранов, озеленение, оборудование зон отдыха и организация системы полива газонов, цветников. Уже проходит процедура по закупке зеленых насаждений. Результатами уже проведенных работ я доволен, — цитирует пресс-служба заместителя главы администрации Симферополя Александра Овиденко. Подрядчик в свою очередь заявляет: реконструкция улицы Козлова идёт в соответствии с графиков. Объект сдать в эксплуатацию планируют к середине июля.