Ремонт улицы Козлова в Симферополе обещают завершить к середине июля
В администрации крымской столицы заявляют — ремонт улицы Козлова в Симферополе близится к завершению.
В администрации крымской столицы заявляют — ремонт улицы Козлова в Симферополе близится к завершению.
На сегодняшний день мы видим конкретные положительные изменения: практически полностью уложена износостойкая пешеходная плитка, завершены работы по разводке электросетей и оборудованию системы капельного полива, установлены новые опоры троллейбусной сети, люки канализации. Необходимо отметить, что в рамках благоустройства данной территории также предусмотрена установка мультимедийных экранов, озеленение, оборудование зон отдыха и организация системы полива газонов, цветников. Уже проходит процедура по закупке зеленых насаждений. Результатами уже проведенных работ я доволен, — цитирует