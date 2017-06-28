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09:09 (мск), источник: РИА Новости

«Газпром» уходит с турецкого газового рынка, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. «Газпром» может полностью уйти с внутреннего рынка Турции, оставшись только экспортером газа, сообщает газета «Коммерсант».

Источник: РИА Новости

По сведениям источников, знакомых с ситуацией, Газпромбанк завершает выход из компании Promak, владеющей контрольной долей (60%) в двух импортерах российского газа в Турцию Enerco и Avrasya.

Promak — совместное предприятие ГПБ и трейдера Akfel Holding, созданное в 2014 году. Газпромбанк владел 40% компании, остальная доля — у партнера.

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Ранее зампред правления «Газпрома» Александр Медведев говорил о планах компании продать другой турецкий актив — Bosphorus gas. По словам Медведева, турецкий рынок «непредсказуем» и теряет привлекательность из-за ослабления лиры и регулируемых тарифов. Собеседники «Ъ» отметили, что важнейшим фактором стали убытки Bosphorus — около ста миллионов евро в 2016 году.

«Газпрому» принадлежит 71% Bosphorus gas. Свою долю компания продаст местной Sen Group, владеющей остальными 29%, добавляет издание.

Уход с рынка может усилить переговорную позицию «Газпрома» в спорах по цене на газ, так как компания уже не будет иметь прямой заинтересованности в сохранении рентабельности сбытового бизнеса, предполагает «Ъ». Сейчас российская компания находится в арбитраже как с госкорпорацией Botas, так и с частными компаниями. Тем не менее окончательное решение об уходе «Газпрома» из Турции еще не принято, добавляют источники газеты.

Комментарии
4
А Б
Надо полагать, что при том варианте, что Газпром перестанет быть заинтересованным в сохранении рентабельности сбыта своего продукта в Турции, не слишком сильно обрадует Эрдогана. В силу этого обстоятельств он будет иметь повод для того, чтобы попытаться иначе взглянуть на возможность и перспективы строительства газопровода, о чём были достигнуты договорённости раньше.
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Пётр Петров
Раздел...
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САНЯ ВЕТРОВ
И ни когого отношения к турецкому потоку это не имеет.АБ
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