«Газпром» уходит с турецкого газового рынка, сообщили СМИ

По сведениям источников, знакомых с ситуацией, Газпромбанк завершает выход из компании Promak, владеющей контрольной долей (60%) в двух импортерах российского газа в Турцию Enerco и Avrasya.

Ранее зампред правления «Газпрома» Александр Медведев говорил о планах компании продать другой турецкий актив — Bosphorus gas. По словам Медведева, турецкий рынок «непредсказуем» и теряет привлекательность из-за ослабления лиры и регулируемых тарифов. Собеседники «Ъ» отметили, что важнейшим фактором стали убытки Bosphorus — около ста миллионов евро в 2016 году.

«Газпрому» принадлежит 71% Bosphorus gas. Свою долю компания продаст местной Sen Group, владеющей остальными 29%, добавляет издание.

Уход с рынка может усилить переговорную позицию «Газпрома» в спорах по цене на газ, так как компания уже не будет иметь прямой заинтересованности в сохранении рентабельности сбытового бизнеса, предполагает «Ъ». Сейчас российская компания находится в арбитраже как с госкорпорацией Botas, так и с частными компаниями. Тем не менее окончательное решение об уходе «Газпрома» из Турции еще не принято, добавляют источники газеты.