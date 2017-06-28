«Газпром» уходит с турецкого газового рынка, сообщили СМИ
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. «Газпром» может полностью уйти с внутреннего рынка Турции, оставшись только экспортером газа, сообщает газета «Коммерсант».
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. «Газпром» может полностью уйти с внутреннего рынка Турции, оставшись только экспортером газа, сообщает газета «Коммерсант».
По сведениям источников, знакомых с ситуацией, Газпромбанк завершает выход из компании Promak, владеющей контрольной долей (60%) в двух импортерах российского газа в Турцию Enerco и Avrasya.
Promak — совместное предприятие ГПБ и трейдера Akfel Holding, созданное в 2014 году. Газпромбанк владел 40% компании, остальная доля — у партнера.
Ранее зампред правления «Газпрома» Александр Медведев говорил о планах компании продать другой турецкий актив — Bosphorus gas. По словам Медведева, турецкий рынок «непредсказуем» и теряет привлекательность
«Газпрому» принадлежит 71% Bosphorus gas. Свою долю компания продаст местной Sen Group, владеющей остальными 29%, добавляет издание.
Уход с рынка может усилить переговорную позицию «Газпрома» в спорах по цене на газ, так как компания уже не будет иметь прямой заинтересованности в сохранении рентабельности сбытового бизнеса, предполагает «Ъ». Сейчас российская компания находится в арбитраже как с госкорпорацией Botas, так и с частными компаниями. Тем не менее окончательное решение об уходе «Газпрома» из Турции еще не принято, добавляют источники газеты.