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08:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Байкал вошел в число перспективных направлений для экотуризма

Такие данные привел Ростуризм.

Источник: IrkutskMedia.ru

Озеро Байкал, Карелия и Алтайский край, по данным Ростуризма, названы самыми перспективными направлениями для экотуризма. Также в число посещаемых мест вошел Прибайкальский национальный парк. В 2016 году число экотуристов в России выросло на 10% по сравнению с 2015 годом и составило 9 млн человек. В 2017-м рост продолжился. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Поездки в национальные парки и посещение природных заповедников с оздоровительными целями входят в моду, пишет газета «Известия». В этом году интерес к природным красотам страны, причем не только со стороны жителей России, но и иностранцев, продолжает расти.

По данным Российской ассоциации медицинского туризма, экотуристы в Россию едут из Великобритании, Италии, Франции, Китая, Германии, США, Израиля, Испании, Японии, Южной Кореи, Ирана.

В тройку самых посещаемых нацпарков вошли «Лосиный остров», «Сочинский» и «Прибайкальский», а самыми перспективными направлениями названы Алтайский край, Карелия и озеро Байкал.

«Развитие организованного экотуризма очень важно как с точки зрения удовлетворения потребности россиян в здоровом и интересном отдыхе, так и с точки зрения защиты окружающей среды. Путешественники, останавливающиеся в специально подготовленных зонах, где налажена система вывоза мусора, водоснабжения, водоотведения и водоочистки не оказывают негативного влияния на экосистему, в отличие от граждан, отдыхающих «дикарями», — отметили в Ростуризме.

Согласно исследованиям, проведенным природоохранной организацией Conservation International, число экологических туристов в мире ежегодно увеличивается на 20−30%. А по прогнозам Всемирной организации ООН по туризму и путешествиям (UN WTO), к 2020 году экотуризм охватит уже 25% всего туристического рынка и войдет в пятерку основных стратегических направлений развития мирового туризма. По оценке UN WTO, Россия с ее обширными и малоосвоенными природными территориями занимает пятое место в списке из 139-ти стран мира по потенциальной привлекательности для совершения путешествий в экологических целях.

Напомним, что примерно 1,5 млн человек посетят Иркутскую область летом текущего года. По прогнозным данным, въездной туризм сохранит показатели 2014−2016 годов, заявила руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина.

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