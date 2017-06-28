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11:23 (мск), источник: AmurMedia.ru

Свинский поступок: в ходячие трупы превратили поросят под Хабаровском, уверяют очевидцы

По словам же руководства предприятия, «доброжелатели» изрядно сгустили краски.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Хабаровск, 28 июня, AmurMedia.

Массовый падеж парнокопытных от голода в «Некрасовском свиноводческом комплексе» — структурном подразделении АО «СК «Агроэнерго» заставил заговорить работников предприятия, не желающих более мириться с издевательствами над животными. Свиньи, и что еще печальнее, совсем крохотные поросята, без кормов уже около двух месяцев, а ситуация по-прежнему остается неизменной, заверил корр. ИА AmurMedia информированный источник.

Впечатляющие снимки, как уверяет их автор, были сделаны именно в «Некрасовском свиноводческом комплексе». Фото изрядно исхудавших поросят с неприлично впалыми боками и выпирающим скелетом вряд ли оставит кого-либо равнодушным. Не в силах смотреть, как на их глазах гибнут животные, и сами работники предприятия.

— Животные без корма уже два месяца. Если и привозят что-то, то совсем мало. Хрюшек кормят один раз в день, а иногда вообще ограничиваются только водой. Падеж свиней от голода на лицо: если раньше комплекс насчитывал 42 тысячи голов, то сейчас их порядка 39 тысяч. Измученные животные не первый день орут от голода, а воз, как говорится, и ныне там. Причины бескормицы банальны: у предприятия просто не хватает денег. Свинокомплекс накопил очень много долгов. Именно по этой причине многие бизнесмены и отказываются покупать предприятие. Нам вообще-то ничего толком не говорят, не объясняют. Ожидаем приезда нашего главного руководства из Москвы и Владивостока. Насколько мне известно, как раз сегодня они должны решать, что с нами делать, — рассказал работник предприятия, пожелавший по понятным причинам остаться неизвестным.

Вместе с тем руководство предприятия никаких причин для беспокойства на сегодняшний день не видит. Более того, по мнению представителя компании, не исключено, что предоставленные снимки — так называемый фейк.

— Ситуация такова: какой-то грандиозной проблемы у нас нет. Есть небольшие трудности, с которыми мы, в принципе, на данный момент справляемся. То есть, никаких массовых голодовок, падежа, ничего подобного у нас нет. И к тому же, откуда известно, что на фото именно наши свиньи? Я тоже могу из Интернета разных снимков навыдергивать. Разве это является основанием для каких-то выводов? Говорю еще: да, трудности есть, потому что предприятие сейчас переживает определенные моменты. Но в принципе ситуация стабильна, под контролем. Можете даже запросить официальную информацию в Минсельхозе — мы каждый месяц отчитываемся, какое у нас поголовье, в каком оно состоянии. Кроме того, у нас на предприятии есть государственный ветврач, который выписывает ветеринарные свидетельства и может мои слова подтвердить, — заявил заместитель генерального директора по производству Александр Фомин.

Подводя промежуточный итог, хочется отметить: крик души работников предприятия, озабоченных судьбой животных, был горячим и искренним. Не менее правдоподобным кажется и ответное слово руководства компании. Остается только верить: люди не свиньи.

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