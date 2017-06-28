Свинский поступок: в ходячие трупы превратили поросят под Хабаровском, уверяют очевидцы

Хабаровск, 28 июня, AmurMedia.

Массовый падеж парнокопытных от голода в «Некрасовском свиноводческом комплексе» — структурном подразделении АО «СК «Агроэнерго» заставил заговорить работников предприятия, не желающих более мириться с издевательствами над животными. Свиньи, и что еще печальнее, совсем крохотные поросята, без кормов уже около двух месяцев, а ситуация по-прежнему остается неизменной, заверил корр. ИА AmurMedia информированный источник.

Впечатляющие снимки, как уверяет их автор, были сделаны именно в «Некрасовском свиноводческом комплексе». Фото изрядно исхудавших поросят с неприлично впалыми боками и выпирающим скелетом вряд ли оставит кого-либо равнодушным. Не в силах смотреть, как на их глазах гибнут животные, и сами работники предприятия.

— Животные без корма уже два месяца. Если и привозят что-то, то совсем мало. Хрюшек кормят один раз в день, а иногда вообще ограничиваются только водой. Падеж свиней от голода на лицо: если раньше комплекс насчитывал 42 тысячи голов, то сейчас их порядка 39 тысяч. Измученные животные не первый день орут от голода, а воз, как говорится, и ныне там. Причины бескормицы банальны: у предприятия просто не хватает денег. Свинокомплекс накопил очень много долгов. Именно по этой причине многие бизнесмены и отказываются покупать предприятие. Нам вообще-то ничего толком не говорят, не объясняют. Ожидаем приезда нашего главного руководства из Москвы и Владивостока. Насколько мне известно, как раз сегодня они должны решать, что с нами делать, — рассказал работник предприятия, пожелавший по понятным причинам остаться неизвестным.

Вместе с тем руководство предприятия никаких причин для беспокойства на сегодняшний день не видит. Более того, по мнению представителя компании, не исключено, что предоставленные снимки — так называемый фейк.

— Ситуация такова: какой-то грандиозной проблемы у нас нет. Есть небольшие трудности, с которыми мы, в принципе, на данный момент справляемся. То есть, никаких массовых голодовок, падежа, ничего подобного у нас нет. И к тому же, откуда известно, что на фото именно наши свиньи? Я тоже могу из Интернета разных снимков навыдергивать. Разве это является основанием для каких-то выводов? Говорю еще: да, трудности есть, потому что предприятие сейчас переживает определенные моменты. Но в принципе ситуация стабильна, под контролем. Можете даже запросить официальную информацию в Минсельхозе — мы каждый месяц отчитываемся, какое у нас поголовье, в каком оно состоянии. Кроме того, у нас на предприятии есть государственный ветврач, который выписывает ветеринарные свидетельства и может мои слова подтвердить, — заявил заместитель генерального директора по производству Александр Фомин.

Подводя промежуточный итог, хочется отметить: крик души работников предприятия, озабоченных судьбой животных, был горячим и искренним. Не менее правдоподобным кажется и ответное слово руководства компании. Остается только верить: люди не свиньи.