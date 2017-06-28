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11:19 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Чиновники судятся с предпринимателем из-за кафе на набережной

Предпринимателю Олегу Скоруку не разрешают размещать летнее кафе.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Предприниматель Олег Скорук в прошлом году выиграл аукцион, который проводило Росимущество. Согласно договору, бизнесмен мог на протяжении пяти лет ставить летнее кафе на левобережной набережной. Однако администрация заявляет, что данная территория принадлежит городу, никаких сезонных строений общепита здесь быть не должно. Об этом рассказывает телеканал «Центр-Красноярск». Разобраться в вопросе — кто собственник — чиновники сейчас пытаются в суде.

«У нас права на этом участке зарегистрированы в администрации города с 2012 года. С 2016 года на праве пользования земельный участок за нами зарезервирован, поэтому не предполагается размещение на этой территории кафе. Конструкции, которые сегодня мы видим на набережной, небезопасны. Они не нравятся красноярцам, и мы не допускаем прохождения на этой территории техники и отстаиваем свои права», — рассказывает директор МУ «Центр спортивных клубов» Александр Митрушкин.

Несмотря на то, что судебного решения еще нет, администрация уже заблокировала автомобилями вход в летнее кафе. Кроме того, сети электроснабжения, которые проходят по этому участку, чиновники также планируют для владельца сезонного заведения ограничить — лишить его возможности вести бизнес.

«Я думаю, что сегодня совместными усилиями предпринимателю, который не видит, грубо говоря, берегов, наверное, не позволят все-таки заниматься бизнесом. По крайней мере, возвращать нас в прошлогоднюю набережную. Если сегодня администрация города покажет какую-то слабину, мы опять не сможем бороться с этим теневым незаконным бизнесом сезонным, который — слабое место нашего города», — говорит член Общественной Палаты Красноярска Андрей Болсуновский.

Красноярцы также не в восторге от появившегося шатра со странным лозунгом прямо на прогулочной дорожке.

«Просто для этого должно быть отведено именно определенное место. Именно для кафе, где они все должны собираться, куда люди бы уже знали, куда нужно приходить. Кто хочет просто отдохнуть с детьми — одно место на набережной. А кто хочет в кафе — пожалуйста — другое место. Но я считаю, что оно все равно быть должно такое место», — считает житель Красноярска Светлана Котельникова.

Уже в июле на этом участке администрация начнет благоустройство. На набережной появятся беговые и велодорожки со специальным покрытием, деревянные террасы, амфитеатр с экраном, стационарная сцена, лифт на вантовом мосту, понтонные плоты для кормления уток. Владелец летнего заведения уже и сам не рад прошлогодней сделке. Уверяет, что в бизнес вложил уже более 1 млн рублей.

«Идет у них спор. Я не удивлюсь, когда все это перейдет в муниципальное имущество и какой-нибудь Синема-Парк через лет 5−10 здесь возникнет — когда меня отсюда уберут. Вот и все. Идет передел власти, передел имущества, а я попал между ними. Я ничего не нарушаю — ни одного закона Российской Федерации», — считает предприниматель Олег Скорук.

Мужчина настроен решительно: вопреки запретам он откроет здесь кафе и попутно будет отстаивать свои права в суде.

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