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11:14 (мск), источник: Baikal-info.ru

Незаконный игорный салон закрыли на улице Депутатской в Иркутске

Семь аппаратов, которые могли использоваться для проведения азартных игр, изъяли из незаконного игорного заведения в Иркутске по адресу: ул. Депутатская, 8.

Следователи СУ СКР и полицейские также обнаружили в указанном помещении и изъяли бухгалтерскую документацию и деньги. Как сообщает 28 июня 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в заведении на момент проверки правоохранителей также находились посетители и работники салона.

По данному факту проводятся следственные и оперативные мероприятия для установления обстоятельств возникновения незаконного игорного заведения.

Следственное управление СКР по Иркутской области напоминает о работе телефона доверия: 8 (3952) 20−46−54, по которому каждый может сообщить о преступлении, в том числе о работе игорных салонов.

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