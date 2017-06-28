Незаконный игорный салон закрыли на улице Депутатской в Иркутске

Следователи СУ СКР и полицейские также обнаружили в указанном помещении и изъяли бухгалтерскую документацию и деньги. Как сообщает 28 июня 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в заведении на момент проверки правоохранителей также находились посетители и работники салона.

По данному факту проводятся следственные и оперативные мероприятия для установления обстоятельств возникновения незаконного игорного заведения.