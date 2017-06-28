Незаконный игорный салон закрыли на улице Депутатской в Иркутске
Семь аппаратов, которые могли использоваться для проведения азартных игр, изъяли из незаконного игорного заведения в Иркутске по адресу: ул. Депутатская, 8.
Семь аппаратов, которые могли использоваться для проведения азартных игр, изъяли из незаконного игорного заведения в Иркутске по адресу: ул. Депутатская, 8.
Следователи СУ СКР и полицейские также обнаружили в указанном помещении и изъяли бухгалтерскую документацию и деньги. Как сообщает 28 июня 2017 года
По данному факту проводятся следственные и оперативные мероприятия для установления обстоятельств возникновения незаконного игорного заведения.
Следственное управление СКР по Иркутской области напоминает о работе телефона доверия: