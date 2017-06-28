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10:09 (мск), источник: Om1.ru

Бани Омска приносят убытки в 24 миллиона

Первый вице-мэр Сергей Фролов отчитался о том, что в помывочные учреждения ходит каждый четвертый житель города. Тем не менее городские бани существуют за счет дотаций.

Сегодня, 28 июня на комитете по ЖКХ и транспорту в Горсовете первый вице-мэр Омска Сергей Фролов обнародовал статистику работы муниципальных бань. Оказалось, в городские помывочные ходит каждый четвертый омич. в основном это жители частного сектора. Однако учреждения приносят колоссальные убытки.

Сергей Фролов, первый вице-мэр Омска:

 — Основная доля субсидий на бани направляется на оказание коммунальных услуг. В 2016 году доходы составили 44,7 миллиона рублей, от аренды помещений — 11 миллионов. Общий объем доходов — 55 миллионов. Расходы — 80 миллионов. Убытки оказались 24 миллионов рублей. По статистике в прошлом году услугами бань воспользовалась 301 тысяча человек, при этом было оказано 69 тысяч льготных помывок. Рост стоимости услуг в 2017 году с 170 до 200 рублей связан с увеличением стоимости коммунальных услуг, но выйти на самоокупаемость баням так и не удалось.

Отметим, что Омск едва ли не единственный город в Сибири, где остались субсидии на услуги банного комплекса.

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