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10:57 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде подорожает проезд на речном теплоходе

Проезд на речном транспорте подорожает в Волгограде с 1 июля в связи с увеличением стоимости горюче-смазочных материалов, комплектующих и расходных материалов.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», проезд по маршруту «Волгоград — Культбаза» поднимется в цене до 70 рублей. Напомним, что ранее он стоил 64 рубля. Проезд до Островной будет стоить 55 рублей вместо 50 рублей.

Кроме того, проезд по маршрутам «Руднева — о. Сарпинский», «Обувная фабрика — о. Сарпинский», «Тулака — о. Сарпинский», «Красноармейск — Вязовая Грива» и «Культбаза — Зайчики» будет стоить 44 рубля. А переправа «Волгоград — Зайчики» подорожает до 77 рублей.

Добавим, что стоимость перевозки багажа, домашних животных и птиц сохранится прежней — 20 рублей.

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