В Волгограде подорожает проезд на речном теплоходе

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», проезд по маршруту «Волгоград — Культбаза» поднимется в цене до 70 рублей. Напомним, что ранее он стоил 64 рубля. Проезд до Островной будет стоить 55 рублей вместо 50 рублей.

Кроме того, проезд по маршрутам «Руднева — о. Сарпинский», «Обувная фабрика — о. Сарпинский», «Тулака — о. Сарпинский», «Красноармейск — Вязовая Грива» и «Культбаза — Зайчики» будет стоить 44 рубля. А переправа «Волгоград — Зайчики» подорожает до 77 рублей.

Добавим, что стоимость перевозки багажа, домашних животных и птиц сохранится прежней — 20 рублей.