Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
История с результатами ЕГЭ Стеши Маликовой приняла новый поворот
Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы
"От вида бросило в жар": светский хроникер о платье Сотникововй
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку
СМИ: вылетевший из Москвы самолет подал сигнал бедствия
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона»
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
СМИ: актриса Наталья Бондарчук отчитала Марию Максакову
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Вера Брежнева показала, как выглядела на школьном выпускном
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
10Волшебники, ведьмы и квиддич
11:33 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский посетил жилой квартал «Смолинский» и проконтролировал ход программы переселения из ветхого аварийного жилья

Глава Челябинской области Борис Дубровский посетил жилой квартал «Смолинский» и проконтролировал программу переселения граждан из ветхого аварийного жилья.

Губернатор осмотрел новые дома в Ленинском районе Челябинска — туда в самое ближайшее время переедут жители из 8 районов Южного Урала, рассказали Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

«Мы завершаем программу переселения из аварийного жилья, которое признано таковым до 1 января 2012 года. “Смолинский” — это уже второй проект по централизованному переселению граждан из муниципалитетов. В прошлом году построили комплекс из высотных домов на улице Набережной, которые приняли новоселов из 14 территорий. Мы надеемся, что наш подход будет поддержан со стороны федерального правительства, и, может быть, здесь мы сделаем хорошую историю переселения миллионного жителя Российской Федерации из аварийного жилья. Будем продолжать эту практику», — пояснил Борис Дубровский.

«Смолинский» был построен на пустующей территории берега озера Смолино. Комплекс состоит из двух многоквартирных домов комфортного проживания современного архитектурного облика, обустроена дворовая территория, набережная и сквер, которые стали центром семейного отдыха, рекреационной зоной не только жильцов нового комплекса, но и для всех жителей города. Всего по проекту в квартале сдано 447 квартир общей площадью 22 тыс. квадратных метров. Сюда переедут жители из Миасского, Златоустовского городских округов, Карталинского, Миньярского, Кропачевского и Симского городских поселений, а также Ашинского, Сосновского, Увельского, Катав-Ивановского и Чебаркульского районов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В МГЮА объяснили появление на фасаде доски Иосифу Сталину, из-за которой уволился Резник
В Венесуэле группа силовиков атаковала Верховный суд и МВД
СМИ сообщили о взятом в плен под Луганском российском разведчике
В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга
«Газпром» может полностью покинуть Турцию уже в этом году
Росстат оценил проведение переписи населения в 50 млрд руб.
Причиной аварии в метро Нью-Йорка стал плохо закрепленный рельс
Украина рассматривает идею отказа от участия в ЧМ-2018
Спорт
ЧМ-2018: Россия чиста, а в Англии коррупция Россия и Катар получили право проведения у себя чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов честно, в то время как Великобритания участвовала в сговоре с Южной Кореей
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь