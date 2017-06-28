Борис Дубровский посетил жилой квартал «Смолинский» и проконтролировал ход программы переселения из ветхого аварийного жилья

Губернатор осмотрел новые дома в Ленинском районе Челябинска — туда в самое ближайшее время переедут жители из 8 районов Южного Урала, рассказали Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
«Мы завершаем программу переселения из аварийного жилья, которое признано таковым до 1 января 2012 года. “Смолинский” — это уже второй проект по централизованному переселению граждан из муниципалитетов. В прошлом году построили комплекс из высотных домов на улице Набережной, которые приняли новоселов из 14 территорий. Мы надеемся, что наш подход будет поддержан со стороны федерального правительства, и, может быть, здесь мы сделаем хорошую историю переселения миллионного жителя Российской Федерации из аварийного жилья. Будем продолжать эту практику», — пояснил Борис Дубровский.
«Смолинский» был построен на пустующей территории берега озера Смолино. Комплекс состоит из двух многоквартирных домов комфортного проживания современного архитектурного облика, обустроена дворовая территория, набережная и сквер, которые стали центром семейного отдыха, рекреационной зоной не только жильцов нового комплекса, но и для всех жителей города. Всего по проекту в квартале сдано 447 квартир общей площадью 22 тыс. квадратных метров. Сюда переедут жители из Миасского, Златоустовского городских округов, Карталинского, Миньярского, Кропачевского и Симского городских поселений, а также Ашинского, Сосновского, Увельского, Катав-Ивановского и Чебаркульского районов.