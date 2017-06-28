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10:28 (мск), источник: РИА Новости

Четвертый Крымский транспортный форум пройдет 29—30 июня в Алуште

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости (Крым). 29—30 июня в Алуште (отель Riviera Sunrise Resort & Spa) состоится IV Крымский транспортный форум. Об этом сообщает пресс-служба компании «ICF — Международные конференции».

Источник: РИА "Новости"

«Крымский транспортный форум рассмотрит различные аспекты ведения транспортно-логистического бизнеса в Крыму, а также все важнейшие реализующиеся на полуострове проекты, оценит их нынешнее состояние и перспективы работы в рамках единого российского транспортного пространства», — говорится в сообщении.

В форуме примут участие заместитель председателя Комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Сергей Бидонько, начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков, министр транспорта Крыма Анатолий Волков, генеральный директор ООО «Морская дирекция» Сергей Якушев, генеральный директор Международного аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин, представители транспортных компаний России, эксперты отрасли.

На сессиях форума участники обсудят ход строительства транспортного перехода, трассы «Таврида» и нового терминального комплекса аэропорта «Симферополь», проанализируют перспективы развития железнодорожной и портовой инфраструктуры Крыма, Керченской паромной переправы, особенности крымской логистики.

В рамках форума также состоится круглый стол «Автоперевозки и модернизация дорожной сети Крыма: потребности и перспективы», где участники обсудят вопросы реконструкции и модернизации дорожной сети Республики Крым, проблемы крымской логистики, ценообразование после открытия Крымского моста, последствия введения системы «Платон» и многие другие.

«Все рекомендации и предложения участников Форума будут учтены Оргкомитетом форума, и соответствующая резолюция с предложениями по развитию транспортно-логистической системы Крыма будет разослана во все федеральные и региональные структуры и организации, которые имеют влияние на обсуждаемые вопросы», — говорится в сообщении.

Кроме того, 30 июня участники посетят строительную площадку нового терминального комплекса Международного аэропорта «Симферополь» и ханский дворец в Бахчисарае.

Агентство «РИА Новости» Международного информационного агентства «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнёром, сайт «РИА Новости Крым» — поддерживает Форум в статусе стратегического партнера.

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