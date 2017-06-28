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10:49 (мск), источник: Янтарный край

В Калининград поступили зараженные импортные фрукты и цветы

В Калининградской области в ввезенной подкарантинной продукции — сливах, персиках, розах и хризантемам — обнаружены карантинные объекты.

В частности, с 19 по 25 июня специалистами Россельхознадзора при досмотре выявлена зараженная продукция.

Так, в партии подкарантинной продукции сливы (страна происхождения/экспортер — Турция) обнаружена калифорнийская щитовка; объем ввезенной продукции — 14 тонн, объем зараженной продукции — 3,1 тонны, прокомментировали собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в управлении Россельхознадзора по Калининградской области.

В партии подкарантинной продукции персики (страна происхождения/экспортер — Турция) обнаружен калифорнийский цветочный трипс; объем ввезенной продукции — 19,5 тонны, объем зараженной продукции — 8,5 тонны.

В партии подкарантинной продукции — розы срезанные (страна происхождения — Кения, страна экспортер — Латвия) обнаружен калифорнийский цветочный трипс; объем ввезенной продукции — 71000 шт., объем зараженной продукции — 240 шт.

В партии цветов — хризантемы срезанные (страна происхождения — Италия) обнаружен калифорнийский цветочный трипс; объем ввезенной продукции — 71000 шт., объем зараженной продукции — 20 шт.

По всем случаям обнаружения карантинных объектов приняты меры в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

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