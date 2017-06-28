В Новосибирске управляющую компанию уличили в завышении счетов за ЖКХ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

По данным ведомства, УК «Кедр» завышала значения общедомовых счетчиков по холодной и горячей воде, а также по электричеству. 108 собственников оплатили повышенные счета, сумма — более 27 тысяч рублей.

«Кроме того, на момент заключения договора управления домом отсутствовал технический паспорт. По предостережению ГЖИ НСО в 2016 году технический паспорт на дом восстановлен ООО УК “Кедр” за счет денежных средств, начисленных собственникам по услуге “Текущий ремонт”. Вместе с тем, это решение управляющей организации незаконно, так как принято без решения общего собрания собственников (нарушена ч.7 ст. 156 ЖК РФ)», — отметили в прокуратуре.

На счет дома также вернули 25 тысяч рублей за восстановление техпаспорта.

Бухгалтера УК привлекли к ответственности.

Проверки в этой сфере продолжены, — резюмировали прокуроры.