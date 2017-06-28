Китайские бизнесмены построят в Башкирии три дороги
Уфимская делегация договорилась об основных условиях реализации проектов.
Уфимская делегация договорилась об основных условиях реализации проектов.
Делегация из Башкирии под руководством
— Республика совместно с компанией CCEGC провела большую работу, нами определены схемы реализации проектов, создана дорожная карта, отметил Булат Асадллин. — Сегодня мы ведем переговоры по созданию представительства китайской компании в Башкортостане, что станет первой необходимой ступенькой для дальнейшего движения вперед.