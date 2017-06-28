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10:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Китайские бизнесмены построят в Башкирии три дороги

Уфимская делегация договорилась об основных условиях реализации проектов.

Источник: Reuters

Делегация из Башкирии под руководством вице-президента Торгово-промышленной палаты республики Булата Асадуллина побывала с рабочим визитом в Китае.

Строительство монорельса в Уфе, дороги «Бирск — Тастуба- Сатка», а также строительство дороги в обход города Нефтекамск — вот три проекта, заинтересовавших китайских бизнесменов еще весной.

— Республика совместно с компанией CCEGC провела большую работу, нами определены схемы реализации проектов, создана дорожная карта, отметил Булат Асадллин. — Сегодня мы ведем переговоры по созданию представительства китайской компании в Башкортостане, что станет первой необходимой ступенькой для дальнейшего движения вперед.

Комментарии
1
анатолий помаз
а как финансируются данные проекты.бюджет или инвестиции,если инвестиции,то дорога будет платной? или как?
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