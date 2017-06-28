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10:38 (мск), источник: Tengrinews

Названы самые посещаемые объекты EXPO-2017

Названы самые посещаемые объекты EXPO-2017 в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на медиацентр выставки.

Источник: Tengrinews

Как сообщается, с 19 по 25 июня EXPO-2017 посетило 168 675 человек, или в среднем 24 096 человек в день. С 10 по 27 июня, согласно данным медиацентра, выставку посетило 425 377 человек.

Самыми посещаемыми объектами являются: Национальный павильон «Нур-Алем», коммерческие павильоны, детская лаборатория «Шелл», Цирк дю Солей, два тематических павильона, амфитеатр, зона творческой энергии, корпоративный павильон и детский парк.

Среди страновых павильонов пятерку лидеров возглавляет Россия, Узбекистан, Индия, Азербайджан и Плаза Африки.

Сообщается, что по линии безопасности произошло 178 инцидентов, львиную долю которых составляют поиски потерявшихся детей. Также произошло 146 обращений за медицинской помощью. В основном это были перегревы и переутомления, а также обострения хронических заболеваний.

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