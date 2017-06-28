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11:05 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинская область добилась получения бюджетного кредита

Деньги — около 1,9 млрд рублей — поступят до конца текущей недели и пойдут на погашение коммерческих займов.

Челябинская область получит почти 1,9 млрд рублей в качестве бюджетного кредита под 0,1% годовых — деньги поступят в регион до конца текущей недели и пойдут на погашение коммерческих займов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу южноуральского Минфина.

Сейчас Минфин России готовит все необходимые документы для выдачи бюджетного кредита, который позволит региону полностью рассчитаться с банковскими долгами.

Таким образом, решен вопрос получения финансовой помощи, который «висел» несколько месяцев. Напомним, Минфин беспокоил размер госдолга Челябинской области.

«Минфин России был озабочен тем, что при наличии 14 млрд рублей уже выданных госгарантий Челябинская область предусмотрела на поддержку инвесторов в текущем году еще 12 миллиардов. Но эта сумма — всего лишь люфт, созданный в соответствии с действующими правилами выдачи бюджетных кредитов. В правилах сказано, что госдолг субъекта, который, напомню, включает в себя кредиты и госгарантии, не может превышать 50% от собственных доходов, У нас же этот показатель меньше — 37%. Поэтому, увеличивая программу госгарантий на 12 млрд, мы документально зафиксировали возможность дальнейшей поддержки инвесторов, оставляя за собой право выдавать их в случае крайней необходимости. Проще говоря, вписались в допустимые правилами 50%», — уточнил министр финансов региона Андрей Пшеницын.

Однако Минфин России настаивал на более жестком ограничении размеров госдолга, предлагая зафиксировать фактически сложившийся уровень, а не разрешенный правилами.

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«Мы же хотели, чтобы такой инструмент поддержки, как госгарантии, был доступен. Например, он может понадобиться инвесторам завода «Уфалейникель». Более того, для многих банков, к которым идут инвесторы, наличие госгарантии — обязательное условие кредитования/ Поэтому ситуация, когда нам понадобится этот инструмент, теоретически может произойти, и мы должны быть готовы ко всем возможным вариантам событий, — пояснил министр Пшеницын.

Он также отметил, что согласись Челябинская область на избыточные ограничения со стороны федералов, а потребовалось бы выдать гарантию, это стало бы нарушением подписанного соглашения. «В таких случаях уже полученные бюджетные кредиты приходится возвращать в полном объеме, чего, конечно, не хотелось бы», — добавил Андрей Пшеницын.

В результате переговоров доводы Челябинской области были услышаны.

Госгарантия — условное обязательство региона перед банком, выдающим кредит инвестору. Правительство области поручается выполнить обязательства должника, если он по каким-либо причинам окажется неплатежеспособен, за счет бюджетных средств. Гарантии могут обеспечивать как часть долговых обязательств, так и весь их объем.

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