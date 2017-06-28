«Янтарьэнергосбыт» пригрозил отключить свет в СНТ «Победа», «Радуга» и «Мечта» за долги

Просроченная задолженность садовых обществ на начало июня составила 19 млн рублей. Среди крупных должников — СНТ «Победа» в Калининграде, задолжавшее сбытовой компании 8,7 млн рублей. В пять раз меньше долги у СНТ «Радуга» в Светлогорском районе и СНТ «Мечта» в п. Прибрежном — 1,8 млн рублей. 1,7 млн рублей недоплатили энергетикам жители СНТ областного центра «50 лет Октября». Не покидают список должников и дачники СНТ «Чайка». Задолженность составляет 1,4 млн рублей.

Некоторые общества пытаются реструктуризировать долги, однако другие продолжают копить. Так, садовое общество «Южный» задолжало 1,1 млн рублей. Председатель не выходит на контакт, условия соглашения о реструктуризации также не выполняет. Аналогичная ситуация с товариществом «Железнодорожник», долг которого составляет 818 тысяч рублей.

«Стоит отметить, зачастую садовые товарищества представляют собой не дачи для пребывания летом, а коттеджные посёлки. Поэтому электроэнергию жители используют не для полива огорода, а для собственного потребления. К тому же некоторые садоводы живут в домах круглый год. В результате объём потреблённой электроэнергии можно сравнить с начислениями небольшого посёлка», — отмечают в «Янтарьэнергосбыте».

В результате гарантирующий поставщик вынужден взыскивать задолженность в соответствии с законодательством. Так, если многочисленные предупреждения энергетиков попросту игнорируются, выход остаётся один — отключение.

Ранее сообщалось, что владельцы особняков в Светлогорске не платят за электричество. В начале мая энергетики посетили 470 жителей Светлогорска. В зону особого внимания попали владельцы коттеджей. Именно у этой категории граждан сумма задолженности значительная: от 20 тысяч рублей на семью. Чаще всего причина, на которую ссылаются жители, — банальная забывчивость.