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10:53 (мск), источник: Kazinform

Ситуацию с двойной продажей билетов на концерт Димаша Кудайбергена объяснили в Тикетон

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Из-за переименования секторов на стадионе «Астана-Арена» во время концерта казахстанского певца Димаша Кудайбергена произошла путаница с местами размещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из пользовательниц социальной сети Фейсбук Dana Zhum поделилась неприятной историей, которая произошла с ней и ее близкими.

«Я купила 5 билетов по 10 000 тенге каждый на концерт Димаша в первый день, когда они поступили на продажу на ticketon.kz. Мы с мужем специально приехали из Америки. Позвали друзей и родственников с собой. И обнаруживаем, что на наших местах сидят люди с такими же билетами на те же самые места. Только купили они их на Chocolife.me за 2800 тенге по акции», — написала она.

В компании Тикетон отреагировали на жалобу и принесли свои извинения. Как оказалось, в начале мая произошло переименование ряда секторов.

«В связи с этим обстоятельством Восточный сектор 3 (низ), на который Вами был приобретен билет, стал носить новое название Восточный Сектор 7 (низ). При этом места, приобретенные Вами, сохранили свое расположение на схеме зала», — говорится в ответе Тикетон пользовательнице социальной сети Фейсбук Dana Zhum.

В компании заверили, что каждый клиент был уведомлен об этом 5—6 мая, и на каждый e-mail были перенаправлены билеты с верным наименованием секторов. Сотрудники Тикетон считают, что пользовательница по ошибке распечатала устаревший вариант билетов. А вот касательно продаж через Chocolife.me будет проведено дополнительное расследование.

«Для Тикетон является сюрпризом появление билетов с нашим логотипом в продаже сайта Chocolife.me, так как между нашими компаниями нет никаких заключенных договоров на размещение акционных продаж», — добавили в Тикетон.

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