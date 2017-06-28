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13:07 (мск), источник: Интерфакс

Снос ДК им. Серафимовича в центре Москвы приостановлен

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU — Работы по сносу Дома культуры имени Серафимовича в Среднем Тишинском переулке в Москве приостановлены.

Источник: Агентство «Москва»

Как передал корреспондент «Интерфакса», по состоянию на 10:00 среды работы не ведутся. К настоящему времени уже снесена верхняя задняя часть здания. Активисты возле здания уже не дежурят.

Накануне, несмотря на запрет властей, снос здания продолжался. «Несмотря на прямой запрет городских властей, снос ДК Серафимовича возобновился утром во вторник и продолжается до сих пор. Полиция не пытается пресечь правонарушение», — сообщили «Интерфаксу» в «Архнадзоре».

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Активисты движения призывают департамент культурного наследия уведомить руководство московской полиции о происходящем. «Считаем необходимым призвать департамент культурного наследия уведомить руководство московской полиции о происходящем по адресу: Средний Тишинский переулок, владение 5/7. Бездействие сотрудников правоохранительных органов в очередной раз дает зеленый свет остальным недобросовестным застройщикам при уничтожении культурного наследия», — заявили в «Архнадзоре».

В понедельник в департаменте культурного наследия Москвы Интерфаксу сообщили, что обратились с соответствующими требованиями в полицию.

Ранее сообщалось, что Мосгорнаследие направило уведомление о необходимости прекращения строительных работ в Доме культуры им. Серафимовича в Среднем Тишинском переулке в центре столицы, «способных нанести вред объекту».

В пресс-службе ведомства отметили, что здание ДК имени Серафимовича не является объектом культурного наследия. Вместе с тем, 22 июня в Мосгорнаследие поступило заявление от граждан о включении этого здания, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Ранее представители движения «Архнадзор» сообщили на своей странице «ВКонтакте», что в понедельник начались работы по сносу ДК имени Серафимовича.

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