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11:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Медпомощь Среднего Урала получила миллиард рублей

Сверх нормы.

Источник: УралИнформБюро

Свердловская казна выделила дополнительно 954 миллиона рублей региональному ТФОМС.

Средства будут направлены на оплату медицинской помощи. Ожидается, что служба скорой медпомощи получит 116 миллионов, дневные стационары — 378 миллионов и 460 миллионов — поликлиники.

«Это позволит поддержать самое финансово-уязвимое — первичное звено, а с другой, поможет достичь запланированных показателей по уровню оплаты труда врачей и другого медицинского персонала», — отметила министр финансов Галина Кулаченко.

По официальным данным, зарплата врачей на Среднем Урале сегодня превышает 55 тысяч рублей, среднего медперсонала — 28 тысяч рублей. Бюджет ТФОМС Свердловской области на 2017 год составляет 45,3 миллиарда рублей.

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