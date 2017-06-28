Медпомощь Среднего Урала получила миллиард рублей
Сверх нормы.
Сверх нормы.
Свердловская казна выделила дополнительно 954 миллиона рублей региональному ТФОМС.
Средства будут направлены на оплату медицинской помощи. Ожидается, что служба скорой медпомощи получит 116 миллионов, дневные стационары — 378 миллионов и 460 миллионов — поликлиники.
«Это позволит поддержать самое
По официальным данным, зарплата врачей на Среднем Урале сегодня превышает 55 тысяч рублей, среднего медперсонала — 28 тысяч рублей. Бюджет ТФОМС Свердловской области на 2017 год составляет 45,3 миллиарда рублей.