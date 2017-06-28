Силуанов назвал реалистичным прогноз по росту ВВП России в 2017 году на 2%

«Мы в этом году ожидаем увеличения и темпов роста до 2%, хочу сказать, что темпы роста от месяца к месяцу ускоряются. Если взять последние отчетные данные по ВВП за май, то это уже 3,1%, поэтому мы считаем, что те параметры, которые мы ставим в прогноз в этом году — 2% роста — они вполне реалистичны», — сказал Силуанов.

данные по динамике экономики свидетельствуют о ее переходе от стадии рецессии к стадии роста. В связи с этим будут расти и реальные доходы населения.

данные по динамике экономики свидетельствуют о ее переходе от стадии рецессии к стадии роста. В связи с этим будут расти и реальные доходы населения.

«По году у нас оценка, что реальные доходы вырастут не менее чем на 1% в реальном выражении, то есть выше, чем инфляция», — добавил Силуанов.

В 2016 году, согласно данным Росстата, ВВП России снизился на 0,2%, инфляция составила 5,4%. Прогноз по инфляции на 2017 год — 3,8%.