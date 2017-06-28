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12:46 (мск), источник: RNS

Силуанов назвал реалистичным прогноз по росту ВВП России в 2017 году на 2%

Заложенный в прогноз социально-экономического развития России показатель роста ВВП в 2017 году реалистичен, сообщил в ходе выступления в Совете Федерации министр финансов Антон Силуанов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы в этом году ожидаем увеличения и темпов роста до 2%, хочу сказать, что темпы роста от месяца к месяцу ускоряются. Если взять последние отчетные данные по ВВП за май, то это уже 3,1%, поэтому мы считаем, что те параметры, которые мы ставим в прогноз в этом году — 2% роста — они вполне реалистичны», — сказал Силуанов.

Министр отметил, что

данные по динамике экономики свидетельствуют о ее переходе от стадии рецессии к стадии роста. В связи с этим будут расти и реальные доходы населения.

«По году у нас оценка, что реальные доходы вырастут не менее чем на 1% в реальном выражении, то есть выше, чем инфляция», — добавил Силуанов.

В 2016 году, согласно данным Росстата, ВВП России снизился на 0,2%, инфляция составила 5,4%. Прогноз по инфляции на 2017 год — 3,8%.

Комментарии
10
Иван Петров
Единожды солгавши, кто тебе поверит?(К. Прутков).
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Геннадий Воронов
Выборы!!! Боязнь грядущей расплаты
является сильнейшей мотивацией,
заставляющей правителей по образцу
Менделем цепляться за власть.
Получается,чем большим негодяем оказался правитель , тем больше у него стремление к власти.
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А Б
Похоже, ко всем ранее имевшимся функциям минфина, добавилась ещё одна - обнадёживать население и обещать ему всяческие блага в будущем. Если так и дальше дело пойдёт, скоро Силанов станет реальным конкурентом Деда Мороза.
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