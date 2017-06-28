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11:17 (мск), источник: Интерфакс

Глава Росстата оценил проведение следующей переписи населения в 50 млрд рублей

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU — Проведение ближайшей переписи населения потребует финансирования в объеме 50 млрд рублей, сообщил руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов журналистам в среду.

Источник: РИА "Новости"
В закон внесены изменения, теперь мы имеем право собирать данные с помощью интернета, использовать электронные вопросники. С этой точки зрения все готово. Вопрос в финансировании. (.. .) Надеюсь, что в июле должно как-то разрешиться. Я надеюсь, разрешится в пользу переписи населения, потому что мы должны ее проводить не реже, чем в 10 лет.
Александр Суринов
Руководитель Федеральной службы государственной статистики

Он также отметил, что методология переписи будет зависеть от объемов финансирования.

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«Мы готовы ко всему. Если наша смета будет поддержана, мы планируем проводить перепись с использованием планшетов, интернета, машиночитаемых документов», — сказал глава Росстата. Он также подчеркнул, что Росстат не планирует вносить серьезных изменений в переписной лист, который использовался при проведении переписи населения в 2010 году. Однако, по его словам, будут проработаны вопросы, позволяющие корректно оценить миграцию.

«У нас есть определенные обязательства перед нашим коллегами из стран СНГ и Евразийской экономической комиссии, мы должны более подробно задавать вопросы, которые позволят корректно оценить миграцию, в том числе, трудовую», — сказал Суринов. Ранее сообщалось, что следующая всероссийская перепись населения пройдет в 2020 году.

Комментарии
9
Олег А Фарафонов
Базы данных есть у Пенсионного фонда, налоговой, избиркома... и еще разных немерено. Возьмите оттуда данные, обобщите, структурируйте и пользуйтесь. Ну, если очень хочется, от руки перепишите. Но зачем по квартирам ходить? :)
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А Б
Что-то маловато заложили расходов на перепись, а отпиливать от чего предполагается? Надо бы раза в два-три больше, чтобы всем желающим хватило.
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Александр Ольшанов
нечем более заняться? деньги нужны на поднятие народного хозяйства.
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