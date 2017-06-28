Глава Росстата оценил проведение следующей переписи населения в 50 млрд рублей

В закон внесены изменения, теперь мы имеем право собирать данные с помощью интернета, использовать электронные вопросники. С этой точки зрения все готово. Вопрос в финансировании. (.. .) Надеюсь, что в июле должно как-то разрешиться. Я надеюсь, разрешится в пользу переписи населения, потому что мы должны ее проводить не реже, чем в 10 лет.

«Мы готовы ко всему. Если наша смета будет поддержана, мы планируем проводить перепись с использованием планшетов, интернета, машиночитаемых документов», — сказал глава Росстата. Он также подчеркнул, что Росстат не планирует вносить серьезных изменений в переписной лист, который использовался при проведении переписи населения в 2010 году. Однако, по его словам, будут проработаны вопросы, позволяющие корректно оценить миграцию.

«У нас есть определенные обязательства перед нашим коллегами из стран СНГ и Евразийской экономической комиссии, мы должны более подробно задавать вопросы, которые позволят корректно оценить миграцию, в том числе, трудовую», — сказал Суринов. Ранее сообщалось, что следующая всероссийская перепись населения пройдет в 2020 году.