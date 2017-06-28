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11:43 (мск), источник: Newslab.ru

Краевые погорельцы не получат квартир в собственность

Жилье, приобретенное или построенное для людей, пострадавших от пожаров этого года в Красноярском крае, будет передаваться в собственность муниципалитетам и сдаваться погорельцам по договору социального найма. Об этом рассказали в региональном Министерстве строительства и ЖКХ.

Источник: Reuters

К тому же, это жилье нельзя будет и приватизировать.

Всего из бюджета Красноярского края на жилье для погорельцев в этом году выделят 153 млн рублей. Эти деньги поступят в Красноярский краевой фонд жилищного строительства в качестве субсидии. И далее будут расходоваться либо на строительство нового жилья, либо для приобретения на вторичном рынке.

Напомним, что в этом году от пожаров в Красноярском крае пострадало свыше 600 человек и сгорело более 130 домов в Канске, Лесосибирске и поселке Стрелка, поселке Малая Кеть Бирилюсского района и поселке Тиличеть Нижнеингашского района.

Для поддержки пострадавших из федерального бюджета выделено почти 70 млн рублей.

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