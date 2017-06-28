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12:44 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Москве упростят правила размещения вывесок

Планируется сократить количество предоставляемых предпринимателями документов и выделить новые места для размещения вывесок.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Правила размещения и содержания информационных конструкций в Москве дополнят, рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

«Процедура согласования вывесок в Москве была максимально упрощена. Если вывески или другие рекламно-информационные конструкции соответствуют новым стандартам размещения, разработанным Москомархитектурой и утвержденным постановлением Правительства Москвы от 25 декабря 2013 года № 902-ПП, то разрешение не требуется вовсе. В ином случае подать заявку на рассмотрение индивидуального дизайн-проекта размещения вывески можно онлайн», — отметил он.

Теперь предпринимателям планируется разрешить закреплять настенные информационные конструкции в простенках между окнами. В случае размещения вывесок на внешних поверхностях торговых, развлекательных центров, кинотеатров, театров, цирков в качестве заявителей выступают лица, управляющие названными объектами, или юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в этих помещениях с разрешения владельца.

Предпринимателям не придется самостоятельно предоставлять документ, подтверждающий имущественные права заявителя на весь объект. Эта информация будет получена Москомархитектурой в рамках межведомственного взаимодействия. А вот доверенность на представление интересов физического лица придется заверить у нотариуса.

Кроме того, 1 июля вступят в силу новые требования размещению вывесок за пределами Третьего транспортного кольца. Они будут регламентировать цвет, форму и стиль конструкций, исключат хаотичное расположение элементов и позволят сохранить исторический облик города. Архитектурно-художественные концепции размещения вывесок подготовлены для 86 крупных улиц.

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