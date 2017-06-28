В Москве упростят правила размещения вывесок

Правила размещения и содержания информационных конструкций в Москве дополнят, рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

«Процедура согласования вывесок в Москве была максимально упрощена. Если вывески или другие рекламно-информационные конструкции соответствуют новым стандартам размещения, разработанным Москомархитектурой и утвержденным постановлением Правительства Москвы от 25 декабря 2013 года № 902-ПП, то разрешение не требуется вовсе. В ином случае подать заявку на рассмотрение индивидуального дизайн-проекта размещения вывески можно онлайн», — отметил он.

Теперь предпринимателям планируется разрешить закреплять настенные информационные конструкции в простенках между окнами. В случае размещения вывесок на внешних поверхностях торговых, развлекательных центров, кинотеатров, театров, цирков в качестве заявителей выступают лица, управляющие названными объектами, или юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в этих помещениях с разрешения владельца.

Предпринимателям не придется самостоятельно предоставлять документ, подтверждающий имущественные права заявителя на весь объект. Эта информация будет получена Москомархитектурой в рамках межведомственного взаимодействия. А вот доверенность на представление интересов физического лица придется заверить у нотариуса.