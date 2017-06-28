В Москве упростят правила размещения вывесок
Планируется сократить количество предоставляемых предпринимателями документов и выделить новые места для размещения вывесок.
Планируется сократить количество предоставляемых предпринимателями документов и выделить новые места для размещения вывесок.
Правила размещения и содержания информационных конструкций в Москве дополнят, рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
«Процедура согласования вывесок в Москве была максимально упрощена. Если вывески или другие
Теперь предпринимателям планируется разрешить закреплять настенные информационные конструкции в простенках между окнами. В случае размещения вывесок на внешних поверхностях торговых, развлекательных центров, кинотеатров, театров, цирков в качестве заявителей выступают лица, управляющие названными объектами, или юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в этих помещениях с разрешения владельца.
Предпринимателям не придется самостоятельно предоставлять документ, подтверждающий имущественные права заявителя на весь объект. Эта информация будет получена Москомархитектурой в рамках межведомственного взаимодействия. А вот доверенность на представление интересов физического лица придется заверить у нотариуса.
Кроме того, 1 июля вступят в силу новые требования размещению вывесок за пределами Третьего транспортного кольца. Они будут регламентировать цвет, форму и стиль конструкций, исключат хаотичное расположение элементов и позволят сохранить исторический облик города.