Крым обеспечивают продуктами питания 23 региона России
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости (Крым). 23 региона России на сегодняшний день являются основными поставщиками продовольственных товаров в Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости (Крым). 23 региона России на сегодняшний день являются основными поставщиками продовольственных товаров в Крым.
Об этом свидетельствуют данные статистики за пять месяцев 2017 года, сообщила в эфире радио «Спутник в Крыму» заместитель руководителя территориального органа федеральной службы государственной статистики по РК Наталья Полонская.
«По итогам пяти месяцев 2017 года ввоз основных продуктов питания осуществлялся в Республику Крым из 23 регионов России. Наибольший объем ввоза наблюдался из
В то же время Республика вывозила свою продукцию в девять регионов страны. Главными потребителями крымских продуктов на сегодняшний день являются Москва, Краснодарский край и Севастополь.
«Если говорить о вывозе, то в основном, мы вывозим в Севастополь, Краснодарский край и Москву. Ввозится мясо и мясо птицы, колбасные изделия», — отметила Полонская.