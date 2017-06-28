Крым обеспечивают продуктами питания 23 региона России

Об этом свидетельствуют данные статистики за пять месяцев 2017 года, сообщила в эфире радио «Спутник в Крыму» заместитель руководителя территориального органа федеральной службы государственной статистики по РК Наталья Полонская.

«По итогам пяти месяцев 2017 года ввоз основных продуктов питания осуществлялся в Республику Крым из 23 регионов России. Наибольший объем ввоза наблюдался из Кабардино-Балкарии, Воронежской области, Белгородской, Ростовской областей, Москвы и Краснодарского края. В основном завозится мясо, мясо птицы, молоко, молочные продукты и колбасные изделия», — уточнила она.

В то же время Республика вывозила свою продукцию в девять регионов страны. Главными потребителями крымских продуктов на сегодняшний день являются Москва, Краснодарский край и Севастополь.

«Если говорить о вывозе, то в основном, мы вывозим в Севастополь, Краснодарский край и Москву. Ввозится мясо и мясо птицы, колбасные изделия», — отметила Полонская.