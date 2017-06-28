В сочинском поселке Вардане остановили незаконную стройку

На одном из участков на улице Львовской собственник возвел двухэтажное здание площадью 600 квадратных метров, не только нарушив отступы от границ участка, но даже выйдя за его пределы.

Власти Сочи обратились в суд с требованием наложить запрет на строительство, на нахождение на объекте, на подключение к водо- и электроснабжению.