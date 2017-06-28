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11:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Четыре инвестора будет у нового аэропорта Иркутска

Государство будет владеть контрольным пакетом акций.

Источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Приангарья планирует привлечь минимум четырех инвесторов для строительства нового аэропорта Иркутска. Об этом заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко в ходе отчета о работе правительства региона в 2016 году на 52-й сессии ЗС сегодня, 28 июня. Каждый из инвесторов будет владеть примерно четвертью акций. Контрольный пакет — 25% плюс одна акция — возьмет государство. Будет это правительство страны или области, Сергей Левченко не уточнил, сообщает ИА IrkutskMedia.

Вопрос об аэропорте задал депутат ЗС Александр Балабанов.

«В этом году мы проведем конкурс по строительству нового аэропорта. Для этого мы создали совместную компанию, которая подготовит документацию. Для строительства нового аэропорта мы должны привлечь минимум четырех инвесторов, каждый из которых вложит примерно 25%. Государство вложит 25% плюс одна акция. Это нужно, чтобы не устраивать монополизма. Сейчас у нас много российских и иностранных инвесторов, из которых мы выбираем лучших. Вы знаете, что в прошлом году мы модернизировали ВПП за 300 млн рублей. В этом году будет продолжена реконструкция примерно на ту же сумму. Я думаю, что к концу 2018 года у нас будет аэропорт высшего класса», — прокомментировал Сергей Левченко.

Ранее губернатор заявлял о том, что власти региона уже набрали пул потенциальных инвесторов, которые готовы вложить 2 млрд долларов в строительство нового аэропорта Иркутска. Сейчас правительство Приангарья готовит конкурсную документацию по новому аэропорту.

Напомним, в мае состоялась рабочая встреча губернатора Иркутской области Сергея Левченко с генеральным директором аэропорта Мюнхена Михаэлем Керкло в Москве. В ходе встречи Керкло выступил с инициативой разработки проекта развития аэропорта Иркутска в качестве одного из узловых трансферных центров на азиатском направлении.

Ранее глава Приангарья предложил инвесторам создать консорциум, который должен будет реконструировать старый аэропорт, так и построить новый за пределами города. Отмечается, что интерес к развитию объекта проявил Виктор Вексельберг из «Аэропортов регионов», а также участие в нем предлагалось владельцу «Базэла» Олегу Дерипаске.

Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров опроверг слухи о том, что Иркутский аэропорт планируется продать за 1,5 млрд рублей. Он напомнил, что губернатор неоднократно высказывался на тему продажи аэропорта и категорически отказывался это делать. По словам Александра Битарова, на строительство нового аэровокзала и модернизацию аэропорта планируется потратить 20 млрд рублей. По мнению председателя правительства, этот проект не обойдется одним инвестором.

Аэропорт Иркутска является привлекательным активом, к которому в будущем проявят интерес все крупные аэропортовые группы России, заявил глава аналитической службы агенства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его словам, шансы на участие в реализации данного проекта есть у каждого авиагиганта, пока не определены условия сотрудничества области и инвестора и не проведены конкурсные процедуры. Два основных конкурента в аэропортовом бизнесе — «Новапорт» и «БазЭл» — готовы соперничать за воздушную гавань столицы Приангарья, которая указом президента России передана в собственность области. Сейчас фаворитом в этой битве является «Новапорт» Романа Троценко, с которым у правительства региона есть предварительные договоренности.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что компания «Аэропорт Девелопмент», входящая в структуру холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски, не потеряла интерес к развитию аэропорта Иркутска. Несмотря на имеющуюся формальную договоренность, без проведения конкурса между региональным правительством и компанией «Новапорт», входящей в группу AEON Романа Троценко, интересы крупного аэропортного бизнеса все же столкнутся за авиаузел столицы Приангарья.

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