Ремонт участка Южного подъезда к Ростову завершат в сентябре

«По графику ремонт должен завершиться 10 октября, но подрядчик, понимая социальную значимость объекта, взял на себя обязательства завершить ремонт к началу сентября», — отмечается в сообщении.

Как рассказал начальник ФКУ Упрдор «Азов» Владимир Рожков, этот участок не подвергался ремонту с 2008 года.

«Недостатки не всегда очевидны при визуальном осмотре, поэтому для их выявления мы используем специальное сертифицированное оборудование. При интенсивности движения, достигающей на этом участке 42,6 тысяч автомобилей в сутки, незначительные на первый взгляд дефекты очень скоро превратились бы в большие ямы», — сказал Владимир Рожков.

В сообщении также говорится о том, что уже завершается ремонт Западного подъезда, а на Северном подъезде, где работы велись только ночью, ремонт тоже находится в завершающей стадии.