Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы
Из-за назначения сына Рогозина направлено обращение к президенту
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми
Отставка мэра, арест майора МВД: последствия вопросов Путину
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона»
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado
Пять способов трансформировать свой автомобиль
«Калашников» изобрел бесшумный дрон, не имеющий аналогов – СМИ
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Вера Брежнева показала, как выглядела на школьном выпускном
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
10Волшебники, ведьмы и квиддич
12:09 (мск), источник: Городской репортер

Ремонт участка Южного подъезда к Ростову завершат в сентябре

Дорожники приступили к ремонту участка с 12 по 17 км Южного подъезда к Ростову, работы планируют закончить в сентябре, сообщает ФКУ Упрдор «Азов».

«По графику ремонт должен завершиться 10 октября, но подрядчик, понимая социальную значимость объекта, взял на себя обязательства завершить ремонт к началу сентября», — отмечается в сообщении.

Как рассказал начальник ФКУ Упрдор «Азов» Владимир Рожков, этот участок не подвергался ремонту с 2008 года.

«Недостатки не всегда очевидны при визуальном осмотре, поэтому для их выявления мы используем специальное сертифицированное оборудование. При интенсивности движения, достигающей на этом участке 42,6 тысяч автомобилей в сутки, незначительные на первый взгляд дефекты очень скоро превратились бы в большие ямы», — сказал Владимир Рожков.

В сообщении также говорится о том, что уже завершается ремонт Западного подъезда, а на Северном подъезде, где работы велись только ночью, ремонт тоже находится в завершающей стадии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Венесуэле группа силовиков атаковала Верховный суд и МВД
СМИ сообщили о взятом в плен под Луганском российском разведчике
В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга
«Газпром» может полностью покинуть Турцию уже в этом году
Росстат оценил проведение переписи населения в 50 млрд руб.
Причиной аварии в метро Нью-Йорка стал плохо закрепленный рельс
Украина рассматривает идею отказа от участия в ЧМ-2018
Спорт
ЧМ-2018: Россия чиста, а в Англии коррупция Россия и Катар получили право проведения у себя чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов честно, в то время как Великобритания участвовала в сговоре с Южной Кореей
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь