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12:10 (мск), источник: Калининград.Ru

Суд запретил работу торгового центра «Дюна» на улице Куйбышева в Калининграде

В областном центре закрыли торговый центр «Дюна» на улице Куйбышева, 95. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в региональной прокуратуре.

Источник: Калининград.Ru

По материалам дела, два владельца комплекса отремонтировали его и возвели перекрытия, разделив здание высотой 5,8 метров на два этажа. При этом разрешение на ввод в эксплуатацию объектов не выдавалось.

В связи с тем, что несоблюдение собственниками помещений требований градостроительного законодательства создаёт угрозу безопасности, жизни и здоровью посетителей магазинов, исковые требования прокурора удовлетворил суд Ленинградского района, — сообщили в прокуратуре.

Владельцы торговых площадей пытались обжаловать вердикт в высшей инстанции, но коллегия по гражданским делам оставила его без изменений. Решение вступило в законную силу.

По информации сервиса 2gis, в здании располагаются зоомагазин, салон свадебных и вечерних платьев, канцелярские и хозяйственные товары. Кроме того, там продают и ремонтируют одежду, можно сделать ставки на спорт, приобрести разливное пиво. Работают ломбард, магазин японской кухни и парикмахерская.

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