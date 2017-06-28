Суд запретил работу торгового центра «Дюна» на улице Куйбышева в Калининграде

По материалам дела, два владельца комплекса отремонтировали его и возвели перекрытия, разделив здание высотой 5,8 метров на два этажа. При этом разрешение на ввод в эксплуатацию объектов не выдавалось.

В связи с тем, что несоблюдение собственниками помещений требований градостроительного законодательства создаёт угрозу безопасности, жизни и здоровью посетителей магазинов, исковые требования прокурора удовлетворил суд Ленинградского района, — сообщили в прокуратуре.

Владельцы торговых площадей пытались обжаловать вердикт в высшей инстанции, но коллегия по гражданским делам оставила его без изменений. Решение вступило в законную силу.

По информации сервиса 2gis, в здании располагаются зоомагазин, салон свадебных и вечерних платьев, канцелярские и хозяйственные товары. Кроме того, там продают и ремонтируют одежду, можно сделать ставки на спорт, приобрести разливное пиво. Работают ломбард, магазин японской кухни и парикмахерская.