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12:35 (мск), источник: РИА Новости

Российский Burger King начнет принимать биткоины в 2017 году

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Burger King начнет принимать биткоины в России в 2017 году, сообщили в компании, объяснив такое решение успехом криптовалюты.

Источник: РИА Новости

«Burger King начнет принимать биткоины в 2017 году. К такому решению пришли из-за успеха криптовалюты. 10 августа компания планирует объявить победителя тендера на разработку ПО, которое позволит принимать биткоины», — говорится в сообщении.

«Основная сложность — налоговые вопросы, а не интеграция… Оплата криптовалютой — ближайшее будущее», — сказал генеральный директор «Бургер Кинг Россия» Дмитрий Медовый.

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Накануне стало известно, что один из московских ресторанов, который специализируется на русской кухне, стал первым подобным заведением в России, где посетитель расплатился биткоинами.

Виртуальная валюта биткоин, которая может использоваться для финансовых операций, включая покупку в интернете товаров или услуг, появилась в 2009 году. Кроме того, существует возможность обменять биткоины на одну из традиционных валют. За прошедший год многие западные банки сообщили о работе с биткоинами.

Обращение биткоинов пока не регулируется в РФ. В начале июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.

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