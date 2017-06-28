Китай спустил на воду свой первый ракетный крейсер

Китай спустил на воду первый ракетный крейсер собственной постройки. Боевой корабль проекта 055 водоизмещением около 12 тысяч тонн был построен на верфи «Цзяннань-Чансин» в Шанхае, сообщает сайт 81.cn. Официально корабли этого типа классифицируются в Китае как «эсминцы 10 000-тонного класса» и могут нести около 120 ракет разных типов.

Корабли этого типа, соответствующие по своим возможностям американским ракетным крейсерам типа «Тикондерога», оснащаются газотурбинными энергетическими установками и вооружаются универсальными пусковыми комплексами, вмещающими, по различным источникам, 112−128 ракет. В их число входят противокорабельные и зенитные ракеты, а также противолодочные ракето-торпеды и крылатые ракеты большой дальности для поражения наземных целей. Кроме того, корабли проекта 055 оснащаются 30-миллиметровыми зенитными автоматами тип «1130», зенитными ракетными системами ближнего боя и 130-миллиметровыми универсальными артустановками.

По имеющейся информации, в постройке находится еще три крейсера проекта 055. Они являются крупнейшими неавианесущими боевыми кораблями, построенными в Китае.