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12:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Китай спустил на воду свой первый ракетный крейсер

Китай спустил на воду первый ракетный крейсер собственной постройки. Боевой корабль проекта 055 водоизмещением около 12000 тонн был построен на верфи «Цзяннань-Чансин» в Шанхае. Официально корабли этого типа классифицируются в Китае как «эсминцы 10000-тонного класса» и могут нести около 120 ракет разных типов.

Китай спустил на воду первый ракетный крейсер собственной постройки. Боевой корабль проекта 055 водоизмещением около 12 тысяч тонн был построен на верфи «Цзяннань-Чансин» в Шанхае, сообщает сайт 81.cn. Официально корабли этого типа классифицируются в Китае как «эсминцы 10 000-тонного класса» и могут нести около 120 ракет разных типов.

Корабли этого типа, соответствующие по своим возможностям американским ракетным крейсерам типа «Тикондерога», оснащаются газотурбинными энергетическими установками и вооружаются универсальными пусковыми комплексами, вмещающими, по различным источникам, 112−128 ракет. В их число входят противокорабельные и зенитные ракеты, а также противолодочные ракето-торпеды и крылатые ракеты большой дальности для поражения наземных целей. Кроме того, корабли проекта 055 оснащаются 30-миллиметровыми зенитными автоматами тип «1130», зенитными ракетными системами ближнего боя и 130-миллиметровыми универсальными артустановками.

По имеющейся информации, в постройке находится еще три крейсера проекта 055. Они являются крупнейшими неавианесущими боевыми кораблями, построенными в Китае.

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