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14:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Около 400 млн рублей выделено на ремонт детских садов и школ Иркутска

К работам приступили в середине июня.

Порядка 400 млн рублей выделено на проведение текущего и капитального ремонта в детских садах и школах Иркутска, отметил начальник департамента образования администрации города Александр Костин. К некоторым работам приступили в середине июня. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации города.

Текущий ремонт будет проведен во всех образовательных учреждениях города. На это предусмотрено 194 млн рублей. В 22-ух школах и детских садах будет проведен ремонт электроснабжения, в 15-ти — кровли, в 10-ти — отопления и канализации. В семи учреждениях заменят оконные блоки, в шести проведут монтаж пожарных лестниц и устройство эвакуационных выходов. В 16-ти образовательных объектах проведут общестроительные работы. В школе № 18 отремонтируют пищеблок, в пяти учреждениях установят новое ограждение.

«Капитальный ремонт проводится в детских садах № 77, 119, 103, в лицее № 2. В школе № 3 запланирован ремонт бассейна и теплового пункта. Кроме того, в этом году будут обследованы строительные конструкции и разработана проектно-сметная документация на проведение капремонта в детском саду № 4, школах № 7,8,9, лицее-интернате № 1 и доме детского творчества № 5», — отметили в пресс-службе.

Также запланированы ремонтные работы по муниципальной программе «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на сумму 9,1 млн рублей. В школах № 4, 22, 24, 38, 46, 65, 67, 71, 76, гимназии № 3, детских садах № 89, 162 будут установлены пандусы и проведен ремонт помещений.

Напомним, что сейчас идет строительство нового здания школы № 19. В связи с этим проезд по улице Мелентьева на участке от дома № 277/9 до здания № 283 В (больница) закрыт с 15 июня 2017 года по 30 июня 2018 года. Данный отрезок дороги будет использоваться для въезда, выезда и размещения техники в связи со стесненными условиями на строительной площадке.

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