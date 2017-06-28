В Волгограде к ЧМ-2018 построят разворотные кольца для трамваев

Соответствующий лот появился во вторник, 27 июня, на сайте госзакупок. Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на опубликованную техническую документацию, начальная цена контракта составляет 7 031 691 рублей. Отметим, что 1 500 000 рублей будет выделено из бюджета города уже в 2017 году. Еще 5 531 691 рубль будет потрачен в 2018 году.

Так, к примеру, на площади Возрождения исполнителю заказа предстоит заняться устройством:

наземной линии скоростного трамвая.

конечной станции на маршрутах трамвая.

контактной сети трамвайных линий.

электрического наружного освещения.

остановочного пункта с навесом.

благоустройством территории.

Отметим, что радиус разворотных колес должен достигать 30 метров.

Добавим, что подрядчики будут подавать заявки на участие в конкурсе с 27 июня по 18 июля.