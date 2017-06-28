В Волгограде к ЧМ-2018 построят разворотные кольца для трамваев
Разворотные кольца для трамваев построят на площади Возрождения и около ТРК «Европа Сити Молл» в Волгограде к мундиалю.
Разворотные кольца для трамваев построят на площади Возрождения и около ТРК «Европа Сити Молл» в Волгограде к мундиалю.
Соответствующий лот появился во вторник, 27 июня, на сайте госзакупок. Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на опубликованную техническую документацию, начальная цена контракта составляет 7 031 691 рублей. Отметим, что 1 500 000 рублей будет выделено из бюджета города уже в 2017 году. Еще 5 531 691 рубль будет потрачен в 2018 году.
Так, к примеру, на площади Возрождения исполнителю заказа предстоит заняться устройством:
Отметим, что радиус разворотных колес должен достигать 30 метров.
Добавим, что подрядчики будут подавать заявки на участие в конкурсе с 27 июня по 18 июля.