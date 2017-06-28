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17:26 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде к ЧМ-2018 построят разворотные кольца для трамваев

Разворотные кольца для трамваев построят на площади Возрождения и около ТРК «Европа Сити Молл» в Волгограде к мундиалю.

Соответствующий лот появился во вторник, 27 июня, на сайте госзакупок. Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на опубликованную техническую документацию, начальная цена контракта составляет 7 031 691 рублей. Отметим, что 1 500 000 рублей будет выделено из бюджета города уже в 2017 году. Еще 5 531 691 рубль будет потрачен в 2018 году.

Так, к примеру, на площади Возрождения исполнителю заказа предстоит заняться устройством:

  • наземной линии скоростного трамвая.
  • конечной станции на маршрутах трамвая.
  • контактной сети трамвайных линий.
  • электрического наружного освещения.
  • остановочного пункта с навесом.
  • благоустройством территории.

Отметим, что радиус разворотных колес должен достигать 30 метров.

Добавим, что подрядчики будут подавать заявки на участие в конкурсе с 27 июня по 18 июля.

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