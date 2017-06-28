Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
От чего вас спасет спиннер
Из-за назначения сына Рогозина направлено обращение к президенту
Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые показали лицо дочки
Отставка мэра, арест майора МВД: последствия вопросов Путину
Звездные футболисты показали Россию фанатам (фото)Игроки, приехавшие в РФ на Кубок Конфедераций, делятся фотовпечатлениями со своими болельщиками
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Наталья Бондарчук заговорила о "подлости" Максаковой - СМИ
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
СМИ: экс-солист "Иванушек" находится в критическом состоянии
СМИ: «мальчишеский» образ Брежневой удивил Сеть
Из-за назначения сына Рогозина направлено обращение к президенту
МИД РФ сделал предупреждение США
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
17:23 (мск), источник: Клопс.ru

Власти Калининграда назвали невозможным ремонт дорог ночью

Власти Калининграда назвали невозможным ночной ремонт городских дорог. Об этом в среду, 28 июня, в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» сообщил глава муниципального предприятия «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимир Свинцов.

Источник: Клопс.ru

По словам чиновника, есть как минимум две причины для того, чтобы ремонтировать дороги только днём.

«По законодательству шуметь ночью нельзя. Есть режим тишины с 23:00 до шести утра: пожалуйста — пошумите, и вас отведут в отдел полиции. Также сам ремонт дорог — сложный технологический процесс, связанный с геодезией, настройкой оборудования. Надо, чтобы всё хорошо видно было, а то иногда многим не нравится даже то, что дорожники делают днём», — пояснил Свинцов в программе «С добрым утром, Ярошук!».

Ночной ремонт магистральных дорог в Калининграде в марте этого года анонсировала врио министра развития инфраструктуры регионального правительства Елена Дятлова. Речь идёт о тех дорожных объектах, которые будут ремонтировать в рамках новой программы Минтранса России «Безопасные и качественные дороги». В частности, это участки улиц Невского, Емельянова, Дзержинского, Московского проспекта, а также проспекта Калинина и Окружной дороги. Власти города планировали даже сократить время ремонтных работ на период часа пик.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 СМИ: к самолёту Шойгу над Балтикой попытался приблизиться истребитель F-16 (видео, обновлено)
В Калининграде перекроют движение из-за приезда Шойгу
СМИ: к самолёту Шойгу над Балтикой попытался приблизиться истребитель F-16 (видео, обновлено)
Минобороны опровергло захват российского военного под Луганском
В России построят новый авианосец
Кремль прокомментировал скандал с памятной доской Сталину
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
КНДР заочно вынесла смертный приговор экс-президенту Южной Кореи
Сирийские СМИ сообщили о гибели 40 человек от авиаудара коалиции
Психолог: На домашнем ЧМ Россия будет мучиться
Спорт
Звездные войны в Казани Сборные Португалии и Чили своим полуфинальным противостоянием откроют плей-офф Кубка конфедераций — 2017. Матч в Казани обещает получиться ярким и жестким
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Названы города РФ с самым дорогим и самым дешевым жильем
За плохие услуги ЖКХ россияне смогут получить компенсацию
Россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые показали лицо дочки Поклонники фигуристов сразу узнали, на кого похожа девочка.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь