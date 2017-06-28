Власти Калининграда назвали невозможным ремонт дорог ночью

По словам чиновника, есть как минимум две причины для того, чтобы ремонтировать дороги только днём.

«По законодательству шуметь ночью нельзя. Есть режим тишины с 23:00 до шести утра: пожалуйста — пошумите, и вас отведут в отдел полиции. Также сам ремонт дорог — сложный технологический процесс, связанный с геодезией, настройкой оборудования. Надо, чтобы всё хорошо видно было, а то иногда многим не нравится даже то, что дорожники делают днём», — пояснил Свинцов в программе «С добрым утром, Ярошук!».

Ночной ремонт магистральных дорог в Калининграде в марте этого года анонсировала врио министра развития инфраструктуры регионального правительства Елена Дятлова. Речь идёт о тех дорожных объектах, которые будут ремонтировать в рамках новой программы Минтранса России «Безопасные и качественные дороги». В частности, это участки улиц Невского, Емельянова, Дзержинского, Московского проспекта, а также проспекта Калинина и Окружной дороги. Власти города планировали даже сократить время ремонтных работ на период часа пик.