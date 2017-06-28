Реконструкцию стадиона «Зенит» сняли с высоты птичьего полета в Волгограде
Реконструкцию стадиона «Зенит» в Краснооктябрьском районе Волгограда сняли с квадрокоптера.
Реконструкцию стадиона «Зенит» в Краснооктябрьском районе Волгограда сняли с квадрокоптера.
Напомним, что работы завершатся к осени 2017 года. В ходе реконструкции на стадионе будет обновлено футбольное поле.
Кроме того, на нем установят новые футбольные ворота, отвечающие международным стандартам, а также систему искусственного освещения.
Проект реконструкции также предусматривает две раздевалки, помещения для проведения