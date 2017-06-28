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16:55 (мск), источник: АиФ Волгоград

Реконструкцию стадиона «Зенит» сняли с высоты птичьего полета в Волгограде

Реконструкцию стадиона «Зенит» в Краснооктябрьском районе Волгограда сняли с квадрокоптера.

Напомним, что работы завершатся к осени 2017 года. В ходе реконструкции на стадионе будет обновлено футбольное поле.

Кроме того, на нем установят новые футбольные ворота, отвечающие международным стандартам, а также систему искусственного освещения.

Проект реконструкции также предусматривает две раздевалки, помещения для проведения пресс-конференций, административно-бытовой корпус. Кроме того, «Универсал Строй» обустроит въезд к стадиону, парковку, пешеходные зоны и контрольно-пропускные пункты.

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