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14:05 (мск), источник: Интерфакс

ФАС проверит все торговые объекты в московских аэропортах

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU — Московское областное УФАС, возбудившее несколько дел из-за монопольно высоких цен на объектах общепита в аэропортах Московского авиаузла, проверит все объекты торговли в аэропортах, в том числе и киоски по продаже газет и журналов.

«Мы занимаемся в том числе и непродовольственными товарами, исследуем все субъекты, в том числе продающие сопутствующие товары», — заявил замруководителя подмосковного УФАС Дмитрий Стрельников на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса» в среду в Москве.

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По его словам, речь, в том числе, идет и о киосках, продающих газеты и журналы, путеводители.

«Есть у нас информация, есть ряд эпизодов, о которых сообщили граждане, что, грубо говоря, путеводитель, который стоит в аэропорту 1,5 тыс. рублей, в свободном доступе — в сети интернет или в обычном книжном магазине — стоит не более 300−400 рублей, — сказал он. — Соответственно мы на начальной стадии приняли решение исследовать сразу все эти рынки с целью выявления недопустимых действий».

Как сообщил Стрельников, в сфере контроля УФАС находятся аэропорты «Домодедово», «Шереметьево», «Жуковский».

Как сообщалось, УФАС провело оценку состояния конкурентной среды в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» и установило, что ООО «Бургер Рус» (оператор сети Burger King), ООО «Галерея-Алекс» («Шоколадница») и ООО «Мастер франчайзинг групп» («Му-Му») занимают доминирующее положение в общественном питании в «Домодедово» и «Жуковском». В связи с этим было возбуждено дело в отношении этих компаний. В «Шереметьево» проверка продолжается.

Обед в "Му-Му" в аэропорту обойдется в тысячу рублей.

По данным антимонопольной службы, операторы ресторанных сетей нарушили пункт 1 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции (запрет на установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара). Поводом к возбуждению дел послужили обращения граждан о высокой стоимости товаров и продуктов питания на территории аэропортов.

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Комментарии
5
А Б
Вот где-где, а по ценам в заведениях общественного питания в аэропортах, РФ действительно оставила страны Европы далеко позади. Очевидно, срабатывает принцип - не можем обогнать Европу в чём-то другом, обгоним в величине цен.
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Александр Удавихин
А ФАС не знал, что цены выше крыши. ФАСу пинок нужен сверху. Бензин с каждым днем дорожает, а вслед и цены, ФАС молчит,не получил команды "фас"
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Rustem Timash
Я месяц назад туже по этому вопросу возмущался, мл куда ФАС смотрит, а тут эта новость, аж улыбнуло) Но не может у нас кусочек хлеба стоить 15 рублей, а картофельное пюре 200 рублей за 100 грамм((( цены как минимум должны привязываться к прожиточному минимуму
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Дела возбудили в отношении нескольких сетевых кафе из-за высоких цен
08:57 (мск)© Ньюстюб
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