ФАС проверит все торговые объекты в московских аэропортах

«Мы занимаемся в том числе и непродовольственными товарами, исследуем все субъекты, в том числе продающие сопутствующие товары», — заявил замруководителя подмосковного УФАС Дмитрий Стрельников на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса» в среду в Москве.

По его словам, речь, в том числе, идет и о киосках, продающих газеты и журналы, путеводители.

«Есть у нас информация, есть ряд эпизодов, о которых сообщили граждане, что, грубо говоря, путеводитель, который стоит в аэропорту 1,5 тыс. рублей, в свободном доступе — в сети интернет или в обычном книжном магазине — стоит не более 300−400 рублей, — сказал он. — Соответственно мы на начальной стадии приняли решение исследовать сразу все эти рынки с целью выявления недопустимых действий».

Как сообщил Стрельников, в сфере контроля УФАС находятся аэропорты «Домодедово», «Шереметьево», «Жуковский».

Как сообщалось, УФАС провело оценку состояния конкурентной среды в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» и установило, что ООО «Бургер Рус» (оператор сети Burger King), ООО «Галерея-Алекс» («Шоколадница») и ООО «Мастер франчайзинг групп» («Му-Му») занимают доминирующее положение в общественном питании в «Домодедово» и «Жуковском». В связи с этим было возбуждено дело в отношении этих компаний. В «Шереметьево» проверка продолжается.