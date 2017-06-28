Два челябинских парка реконструируют за 32 миллиона рублей

Средства из федерального бюджета в сумме 32 миллиона рублей выделены на реконструкцию двух челябинских парков, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

19,6 миллионов планируют потратить на благоустройство парка имени Тищенко в Металлургическом районе. Деньги направят в том числе на восстановление «Поляны сказок» — детской площадки с замком и деревянными фигурами сказочных персонажей. В программу реконструкции также включён Сад Победы, для него выделят около 12 миллионов рублей.

Напомним, ранее челябинцы провели большой субботник на Плодушке, очистив от мусора и сорняков бывшую монастырскую заимку, где высажены редкие виды деревьев.