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14:54 (мск), источник: АиФ Челябинск

Два челябинских парка реконструируют за 32 миллиона рублей

Обновление ждёт парк имени Тищенко и Сад Победы.

Источник: Аргументы и факты

Средства из федерального бюджета в сумме 32 миллиона рублей выделены на реконструкцию двух челябинских парков, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

19,6 миллионов планируют потратить на благоустройство парка имени Тищенко в Металлургическом районе. Деньги направят в том числе на восстановление «Поляны сказок» — детской площадки с замком и деревянными фигурами сказочных персонажей. В программу реконструкции также включён Сад Победы, для него выделят около 12 миллионов рублей.

Напомним, ранее челябинцы провели большой субботник на Плодушке, очистив от мусора и сорняков бывшую монастырскую заимку, где высажены редкие виды деревьев.

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