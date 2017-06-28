Власти Крыма согласились на продажу квартир Коломойского в Ялте
На аукцион выставят 43 ялтинские квартиры Коломойского.
На аукцион выставят 43 ялтинские квартиры Коломойского.
Госсовет РК согласился на отчуждение 43 ялтинских квартир, которые ранее были национализированы как собственность структур, аффилированных с Игорем Коломойским, передает Крыминформ.
В ближайшее время будет проведен аукцион. Начальная стоимость квадратного метра составит 55 тыс руб.
«Отчужденное имущество будет реализовано путём открытого аукциона по составу участников и поступлению предложений», — отметила замминистра имущественных и земельных отношений Оксана Лахин.
Помимо этого, депутаты поддержали голосами продажу пяти автозаправочных станций, общая стоимость которых достигает 83,2 млн руб и недвижимого имущества в Керчи на сумму 19,8 млн руб. Полученные средства от продажи недвижимости будут направлены на погашение вкладов жителей полуострова в украинских банках.