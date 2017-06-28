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13:41 (мск), источник: АиФ Крым

Власти Крыма согласились на продажу квартир Коломойского в Ялте

На аукцион выставят 43 ялтинские квартиры Коломойского.

Госсовет РК согласился на отчуждение 43 ялтинских квартир, которые ранее были национализированы как собственность структур, аффилированных с Игорем Коломойским, передает Крыминформ.

В ближайшее время будет проведен аукцион. Начальная стоимость квадратного метра составит 55 тыс руб.

«Отчужденное имущество будет реализовано путём открытого аукциона по составу участников и поступлению предложений», — отметила замминистра имущественных и земельных отношений Оксана Лахин.

Помимо этого, депутаты поддержали голосами продажу пяти автозаправочных станций, общая стоимость которых достигает 83,2 млн руб и недвижимого имущества в Керчи на сумму 19,8 млн руб. Полученные средства от продажи недвижимости будут направлены на погашение вкладов жителей полуострова в украинских банках.

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