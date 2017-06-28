Власти Крыма согласились на продажу квартир Коломойского в Ялте

Госсовет РК согласился на отчуждение 43 ялтинских квартир, которые ранее были национализированы как собственность структур, аффилированных с Игорем Коломойским, передает Крыминформ.

В ближайшее время будет проведен аукцион. Начальная стоимость квадратного метра составит 55 тыс руб.

«Отчужденное имущество будет реализовано путём открытого аукциона по составу участников и поступлению предложений», — отметила замминистра имущественных и земельных отношений Оксана Лахин.

Помимо этого, депутаты поддержали голосами продажу пяти автозаправочных станций, общая стоимость которых достигает 83,2 млн руб и недвижимого имущества в Керчи на сумму 19,8 млн руб. Полученные средства от продажи недвижимости будут направлены на погашение вкладов жителей полуострова в украинских банках.