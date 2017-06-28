В Центральном районе обустраиваются торговые точки нового образца

Новые объекты вписаны в общую концепцию благоустройства города и позволят сохранить волгоградским предпринимателям их бизнес, не причиняя вреда эстетическому виду города и не искажая его исторический облик. Торговые точки не только приводятся к единому стилистическому решению (серый цвет, утвержденный типоразмер рекламных сообщений), но и отвечают требованиям безопасности. Места их установки выбирались с таким расчетом, чтобы под ними не проходили инженерные коммуникации, сами торговые павильоны удалены от проезжей части и теперь не будут создавать «слепые зоны» для водителей автотранспорта. Проектом также предусмотрено благоустройство территорий, прилегающих к каждой торговой точке — это озеленение, мощение тротуарной плиткой и установка урн, скамеек и вазонов.

— На территории Центрального района проводится большая работа по демонтажу киосков и павильонов, которые находятся вне новой схемы расположения торговых объектов. Это связано с тем, что многие из них были установлены с нарушением действующих архитектурных требований и, прежде всего, находились над местами прохождения инженерных коммуникаций, что создавало проблемы при устранении аварийных ситуаций. К тому же, многие объекты, установленные рядом с дорогой, создавали «слепые зоны» для водителей и повышали риск ДТП, — отмечает глава администрации Центрального района Владимир Матасов. — Всего на территории района демонтируется 224 объекта. На сегодняшний день подписаны договоры на 40 компенсационных участков. Радует то, что большинство предпринимателей с пониманием отнеслись к ситуации, и сейчас активно помогают нам в благоустройстве.

— Получили компенсационное место на Ткачева, до этого была точка на Пархоменко. Сейчас благоустраиваем территорию, строим киоск нового образца, и будем раскручивать новое место. По требованиям новый киоск должен быть серого цвета, с максимальным остеклением и выполнен из композитных панелей, — говорит предприниматель Антон Свечников. — Сроки благоустройства, как таковые, в договоре не прописаны, но мы сами заинтересованы в скорейшем завершении и начале работы на новом месте.

Отметим, что системные меры по наведению порядка в сфере торговли в Волгоградской области принимаются третий год. Все эти нововведения направлены на легализацию предпринимательской деятельности, создание условий для развития здоровой конкурентной среды и должны повысить доступность услуг для населения. Власти города и области на встречах с предпринимателями ведут открытый диалог, отвечают на все вопросы бизнесменов, индивидуально подходят к каждой ситуации, чтобы облегчить представителям малого и среднего бизнеса их работу в рамках закона. Такая работа проводится согласно задачам, которые поставил перед профильными ведомствами губернатор Андрей Бочаров.