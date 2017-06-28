Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы
"От вида бросило в жар": светский хроникер о платье Сотникововй
Названа дата наступления глобальной аномальной жары
СМИ: вылетевший из Москвы самолет подал сигнал бедствия
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Алексей Воробьев резко похудел ради роли в американском сериале
Юлия Волкова из t.A.T.u. стала героиней шоу «Секрет на миллион»
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Наталья Бондарчук заговорила о "подлости" Максаковой - СМИ
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Вера Брежнева показала, как выглядела на школьном выпускном
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
Аресты, увольнения: к чему привели жалобы Путину в «Прямой линии»
«Это край»: адвокат Резник о своем увольнении
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
13:49 (мск), источник: РИАЦ

В Центральном районе обустраиваются торговые точки нового образца

В Центральном районе Волгограда на компенсационных местах обустраиваются торговые павильоны и галереи.

Источник: РИАЦ

Так, новые торговые точки возводятся на улицах Новороссийской и Ткачева. Эти павильоны строятся на новых местах взамен демонтированных киосков и ларьков, разбросанных ранее в хаотическом беспорядке.

Новые объекты вписаны в общую концепцию благоустройства города и позволят сохранить волгоградским предпринимателям их бизнес, не причиняя вреда эстетическому виду города и не искажая его исторический облик. Торговые точки не только приводятся к единому стилистическому решению (серый цвет, утвержденный типоразмер рекламных сообщений), но и отвечают требованиям безопасности. Места их установки выбирались с таким расчетом, чтобы под ними не проходили инженерные коммуникации, сами торговые павильоны удалены от проезжей части и теперь не будут создавать «слепые зоны» для водителей автотранспорта. Проектом также предусмотрено благоустройство территорий, прилегающих к каждой торговой точке — это озеленение, мощение тротуарной плиткой и установка урн, скамеек и вазонов.

Читайте также
Предложения волгоградцев помогают создать в городе комфортную среду

— На территории Центрального района проводится большая работа по демонтажу киосков и павильонов, которые находятся вне новой схемы расположения торговых объектов. Это связано с тем, что многие из них были установлены с нарушением действующих архитектурных требований и, прежде всего, находились над местами прохождения инженерных коммуникаций, что создавало проблемы при устранении аварийных ситуаций. К тому же, многие объекты, установленные рядом с дорогой, создавали «слепые зоны» для водителей и повышали риск ДТП, — отмечает глава администрации Центрального района Владимир Матасов. — Всего на территории района демонтируется 224 объекта. На сегодняшний день подписаны договоры на 40 компенсационных участков. Радует то, что большинство предпринимателей с пониманием отнеслись к ситуации, и сейчас активно помогают нам в благоустройстве.

— Получили компенсационное место на Ткачева, до этого была точка на Пархоменко. Сейчас благоустраиваем территорию, строим киоск нового образца, и будем раскручивать новое место. По требованиям новый киоск должен быть серого цвета, с максимальным остеклением и выполнен из композитных панелей, — говорит предприниматель Антон Свечников. — Сроки благоустройства, как таковые, в договоре не прописаны, но мы сами заинтересованы в скорейшем завершении и начале работы на новом месте.

Отметим, что системные меры по наведению порядка в сфере торговли в Волгоградской области принимаются третий год. Все эти нововведения направлены на легализацию предпринимательской деятельности, создание условий для развития здоровой конкурентной среды и должны повысить доступность услуг для населения. Власти города и области на встречах с предпринимателями ведут открытый диалог, отвечают на все вопросы бизнесменов, индивидуально подходят к каждой ситуации, чтобы облегчить представителям малого и среднего бизнеса их работу в рамках закона. Такая работа проводится согласно задачам, которые поставил перед профильными ведомствами губернатор Андрей Бочаров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Минобороны опровергло захват российского военного под Луганском
В России построят новый авианосец
«Газпром» может полностью покинуть Турцию уже в этом году
В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга
ЕС официально продлил экономические санкции против России
Глава Минфина посулил россиянам рост реальных доходов в 2017
Психолог: Сборная Россия на ЧМ будет не играть, а мучиться
Спорт
Звездные войны в Казани Сборные Португалии и Чили своим полуфинальным противостоянием откроют плей-офф Кубка конфедераций — 2017. Матч в Казани обещает получиться ярким и жестким
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
10 причин поделить недвижимость до свадьбы
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ
Сергей Полонский пообещал вернуть деньги обманутым дольщикам
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые показали лицо дочки Поклонники фигуристов сразу узнали, на кого похожа девочка.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь