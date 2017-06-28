Мэрия Екатеринбурга взялась за Зеленую рощу
Власти готовы потратить 10 миллионов.
Власти готовы потратить 10 миллионов.
Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на разработку проекта реконструкции парка «Зеленая Роща». Приблизительная стоимость работ составит 10 миллионов рублей, сообщили «Уралинформбюро» в
Пока неизвестно, в чем конкретно будет заключаться реконструкция. Однако депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин, который два года назад в составе думской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию обследовал состояние парка, предположил, что речь идет об организации системы освещения на отдельных участках Зеленой рощи.
«Многие
Кроме того, само состояние многих дорожек оставляет желать лучшего, а ряд участков и вовсе заболочен, посетовал Дмитрий Сергин. По его мнению, необходимо комплексное благоустройство парка. Для этого сначала нужно определить концепцию его использования: для прогулок, для спорта или для иных развлечений.
«Необходимо также рассмотреть вопрос о расширении границ “Зеленой рощи”, потому что многие участки формально к его территории не относятся, но фактически составляют одну зеленую зону. Было бы хорошо присоединить их к особо охраняемой территории парка, чтобы застройщики на них не покушались». — считает депутат.
Следует добавить, что судьба «Зеленой Рощи» давно вызывает тревогу и у депутатского корпуса, и у рядовых горожан. Несмотря на то, что формально парк занимает всего 13 гектаров, окружающая его зеленая зона находится в заброшенном состоянии. Часть территории постепенно уходит под застройку. Летом 2016 года много шума наделал инцидент с вырубкой 180 деревьев у здания кардиоцентра, примыкающего к парку.
Один из вариантов благоустройства парка — организация там комплекса спортивных площадок. Так, на прошлой неделе на территории парка открылась первая площадка для воркаута.