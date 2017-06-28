В Уфе подорожал бензин АИ-92
УФА, 28 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По данным выборочного еженедельного мониторинга Башкортостанстата на 26 июня, в Уфе подорожал бензин АИ-92. По сравнению с 19 июня, рост составил 0,2 процента.
УФА, 28 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По данным выборочного еженедельного мониторинга Башкортостанстата на 26 июня, в Уфе подорожал бензин АИ-92. По сравнению с 19 июня, рост составил 0,2 процента.
По информации статистиков, литр АИ-92 на уфимских АЗС стоит сейчас в среднем 36,30 рубля.
Цены на другие марки бензина и дизельное топливо остались неизменны.
Так, средняя стоимость АИ-95 в Уфе равна 39,33 рубля, АИ-80 — 34,30 рубля, дизтоплива — 38,28 рубля.
В целом за год, цены на автомобильный бензин выросли в башкирской столице на 5,7 процента, дизельное топливо — на 6,5 процента.