Некоторые коммунальные услуги могут вырасти в цене до 14%

Уже с 1 июля тарифы в нашем регионе подрастут в среднем на 4%, однако касается это только водоснабжения, газа и электроэнергии. А вот жилищные услуги: ремонт дома, обслуживание лифтов и вывоз мусора — могут вырасти в цене до 14% — все зависит от управляющих компаний и поставщиков.

Пока коммунальщики пересчитывают платежки, надзорные органы обещают с июля 2017 всерьез заняться качеством оказываемых коммунальных услуг.