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14:00 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Некоторые коммунальные услуги могут вырасти в цене до 14%

Кубанцев ждет повышение тарифов на коммунальные услуги.

Уже с 1 июля тарифы в нашем регионе подрастут в среднем на 4%, однако касается это только водоснабжения, газа и электроэнергии. А вот жилищные услуги: ремонт дома, обслуживание лифтов и вывоз мусора — могут вырасти в цене до 14% — все зависит от управляющих компаний и поставщиков.

Пока коммунальщики пересчитывают платежки, надзорные органы обещают с июля 2017 всерьез заняться качеством оказываемых коммунальных услуг.

— Основная задача жилищно-коммунального комплекса в том, чтобы качество опережало рост цен. Не все ресурсные управляющие компании четко по этому вопросу работают. Они созданы для людей, а не люди для них, чтобы им выручку носить, — отметил Сергей Милованов, руководитель региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края.

Комментарии
1
НАДТОЧИЙ ВЛАДИМИР
Вот и пусть надзорные органы скажут какая раница в цене на эл. энергию 220в и 140-180в в ст.Новодмитриевской по ул Шевченко
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