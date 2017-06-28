На Кубани отменили введение социальной нормы потребления электроэнергии

Оплата за объемы превышения нормы пользования электричеством по повышенным тарифам была прописана в нормативном документе, принятом в 2016 году. В июне 2017-го губернатор Краснодарского края отменил это решение.

Приказом краевой энергетической комиссии отменены тарифы сверх социальной нормы потребления на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на 2017 год, а также сами общественные нормы пользования.