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15:29 (мск), источник: Югополис

На Кубани отменили введение социальной нормы потребления электроэнергии

Тарифы сверх социальной нормы не будут действовать пока власти не наладят межведомственное взаимодействие.

Источник: Югополис

Оплата за объемы превышения нормы пользования электричеством по повышенным тарифам была прописана в нормативном документе, принятом в 2016 году. В июне 2017-го губернатор Краснодарского края отменил это решение.

Приказом краевой энергетической комиссии отменены тарифы сверх социальной нормы потребления на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на 2017 год, а также сами общественные нормы пользования.

Полномасштабное введение социальной нормы потребления электрической энергии отложено до момента окончания подготовительной работы всех ведомств, влияющих на установление величины применяемых норм и правильность расчетов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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