На Кубани отменили введение социальной нормы потребления электроэнергии
Тарифы сверх социальной нормы не будут действовать пока власти не наладят межведомственное взаимодействие.
Тарифы сверх социальной нормы не будут действовать пока власти не наладят межведомственное взаимодействие.
Оплата за объемы превышения нормы пользования электричеством по повышенным тарифам была прописана в нормативном документе, принятом в 2016 году. В июне 2017-го губернатор Краснодарского края отменил это решение.
Приказом краевой энергетической комиссии отменены тарифы сверх социальной нормы потребления на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на 2017 год, а также сами общественные нормы пользования.
Полномасштабное введение социальной нормы потребления электрической энергии отложено до момента окончания подготовительной работы всех ведомств, влияющих на установление величины применяемых норм и правильность расчетов, сообщает