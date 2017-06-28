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14:56 (мск), источник: Om1.ru

Четыре долгостроя в Омске закончат строить в 2017 году

Дома в разных районах города находятся в высокой степени готовности.

Сегодня, 28 июня, на совещании рабочей группы под руководством министра строительства и ЖКК Владимира Стрельцова с участием застройщиков, инвесторов, подрядчиков, представителей мэрии и дольщиков обсуждался вопрос достройки четырех проблемных домов. Планируется, что долгострои сдадут уже в этом году.

Дом № 8 в квартале «Б» в жилом комплексе «Московка-2» в настоящее время готов на 80%. Сейчас проходят работы по усилению несущих конструкций здания и кровельные работы. После проверки смет будет ясен объем дополнительных работ, финансировать которые должен застройщик «Агентство жилищного строительства». Закончить строительство дома планируют в октябре.

Готовность дома № 20/7 на проспекте Космический — 90%. Министр строительства и ЖКК Владимир Стрельцов поручил застройщику ЖСК «Наш дом» провести встречу с дольщиками, обсудить финансирование дальнейших работ и определиться с подрядчиком, который приведет в порядок двор и прилегающую территорию.

Строительство долгостроя на пересечении улиц 2-ая Дачная и Волховстроя ЖСК «Удачный» выполнено на 80%. Для завершения требуется около 20 миллионов рублей, которые планируют получить от продажи оставшихся квартир. Не так давно в доме закончили монтаж лифтов, остались работы по устройству кровли, систем дымоудаления, вентиляции и благоустройства территории.

Окончание строительства четвертого проблемного дома — № 11/1 на улице Комарова — планируют завершить в четвертом квартале 2017 года. Сейчас подрядчик занимается фасадом и остеклением, сооружает каменную кладку, однако работы продвигаются медленно.

Помимо прочего, на совещании встал вопрос о долгострое № 3 на улице 70 лет Октября, который находится в очень низкой степени готовности. Застройщику ТПИ «Омскгражданпроект» и инвестор ООО «Сибгазстройдеталь Инвест» дали неделю на подписание соглашения о завершении строительства объекта.

Добавим, на сегодняшний день насчитывается 21 проблемный дом. В 2016 году в эксплуатацию ввели 4 дома, которые строили с помощью средств дольщиков, в 2017 году — 1 в «Ясной поляне».

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