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14:41 (мск), источник: Newtimes.kz

Имена лучших товаропроизводителей названы в Алматы

В Алматы из 1,5 тысяч промышленных предприятий определили победителей 11-го регионального конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана», передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Конкурс среди отечественных производителей легкой и пищевой промышленности, мягкой мебели, транспортных средств, промышленного оборудования и другого проводился в трех номинациях: «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие товары для населения» и «Лучшие продовольственные товары».

Поздравляя победителей, аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что каждый из участников конкурса является лидером своей отрасли и вносит вклад в индустриальное развитие не только мегаполиса, но и всего Казахстана, подтверждением тому служит стабильность промышленности города, где занято почти 45 тысяч человек.

«За 5 месяцев промышленность мегаполиса продемонстрировала рост на 4,6%, произведя продукции на 340 млрд. тенге, а инвестиции за этот же период в основной капитал обрабатывающей промышленности составили 9 млрд. тенге. В прошлом году предприниматели города инвестировали в инновации порядка 12 млрд. тенге собственных средств. Все это отражает результаты политики Главы государства», — отметил Бауыржан Байбек.

По его словам, основа для конкурентоспособности в условиях четвертой промышленной революции и новой технологической эры, когда на первый план выходят цифровые технологии, является повышение качества товаров, инвестирование в модернизацию и технологическое перевооружение.

«30 июня в Алматы пройдет VI Инновационный форум “Индустрия 4.0”, где планируется обсуждение инновационных экосистем и внедрение технологий Smart City. Форум, так же как и сегодняшнее мероприятие — эффективная площадка для демонстрации достижений наших предпринимателей, обмена опытом и расширения интеграции производителей. В этом году на олимпе рынка засияли новые компании и бренды, но в конечном итоге победителя определит только клиент», — подытожил аким мегаполиса.

Так, первые места в трех номинациях заняли ТОО «СОЛО ЛТД», занимающееся выпуском приборов радиационного контроля, ТОО «Angelcher» — компания по пошиву одежды и ТОО «Мясоперерабатывающий завод «Бижан». В дальнейшем 9 компаний (три призовых места в каждой номинации) представят Алматы на республиканском конкурсе «Лучший товар Казахстана».

Добавим, что награда «Лучший товар Казахстана» — это высокая оценка деятельности предприятия, своеобразный знак качества, которому можно доверять. Компании, удостоившиеся данной награды, безо всяких сомнений, являются флагманами промышленности и составляют элиту казахстанского бизнеса. Они заняты в различных отраслях промышленности, таких как машиностроение, производство строительных материалов, пищевая, легкая и фармацевтическая промышленность.

Напомним, впервые республиканский конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» был проведен в 2006 году по инициативе главы государства Нурсултана Назарбаева. С тех пор, вот уже 10 лет подряд, казахстанцы ежегодно выбирают лучшие бренды отечественного производства.

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