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15:26 (мск), источник: Prokazan.ru

Авиарейсы из Казани в Пекин были отменены после первого полета

Ожидаемые многими туристами авиарейсы из Казани в Пекин были отменены после первого же полета в конце мая, это случилось из-за отказа крупнейшего аэропорта столицы Китая подтверждать авиакомпании «ВИМ-Авиа» выделенные слоты для продолжения еженедельных чартерных полетов. Об этом сообщает «Реальное время».

По этой причине «ВИМ-Авиа» отменила вылет второго рейса «Пекин— Казань», запланированный на 6 июня, а позже и все остальные. Такое решение было принято из-за проблем с отменами рейсов у авиакомпании.

Последние две недели руководство авиакомпании при поддержке Минтранса РФ и правительства Татарстана вело переговоры с руководством аэропорта Пекина о возобновлении программы, но пока что они ни к чему не привели.

В Международном аэропорту «Казань» подтвердили, что прибытия прямых рейсов из Пекина пока не ждут.

 — 31 мая состоялся рейс «Пекин — Казань» авиакомпании «ВИМ-Авиа», данный рейс выполнялся в рамках полетной программы, которая в настоящее время разрабатывается всеми заинтересованными сторонами специально для обслуживания активно развивающегося туристического потока из Китая. Однако на данный момент информации о датах выполнения последующих рейсов от авиакомпании не поступало, — сообщили в аэропорту.

Напомним, несколько недель назад авиакомпания «ВИМ-Авиа», зарегистрированная в Богатых Сабах, объявила об отмене 13 парных рейсов. О проблемах с перевозкой туристов стало известно в конце мая. Тогда начались многочасовые задержки рейсов перевозчика в Болгарию, Турцию и по другим направлениям.

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