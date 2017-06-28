Авиарейсы из Казани в Пекин были отменены после первого полета

По этой причине «ВИМ-Авиа» отменила вылет второго рейса «Пекин— Казань», запланированный на 6 июня, а позже и все остальные. Такое решение было принято из-за проблем с отменами рейсов у авиакомпании.

Последние две недели руководство авиакомпании при поддержке Минтранса РФ и правительства Татарстана вело переговоры с руководством аэропорта Пекина о возобновлении программы, но пока что они ни к чему не привели.

В Международном аэропорту «Казань» подтвердили, что прибытия прямых рейсов из Пекина пока не ждут.

— 31 мая состоялся рейс «Пекин — Казань» авиакомпании «ВИМ-Авиа», данный рейс выполнялся в рамках полетной программы, которая в настоящее время разрабатывается всеми заинтересованными сторонами специально для обслуживания активно развивающегося туристического потока из Китая. Однако на данный момент информации о датах выполнения последующих рейсов от авиакомпании не поступало, — сообщили в аэропорту.

Напомним, несколько недель назад авиакомпания «ВИМ-Авиа», зарегистрированная в Богатых Сабах, объявила об отмене 13 парных рейсов. О проблемах с перевозкой туристов стало известно в конце мая. Тогда начались многочасовые задержки рейсов перевозчика в Болгарию, Турцию и по другим направлениям.